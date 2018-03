Wuselndes Treiben im vollen Gemeindesaal

Strahlende Kinderaugen, bunte Kostüme, mehrere Tanzvorführungen und viel Musik zum Mithopsen – all das hat am Sonntagnachmittag der Kinderball im Theater- und Gemeindesaal in Rohrdorf miteinander vereint.

Viele gezückte Handys hielten als Kamera-Ersatz die Auftritte fest, die den Eltern viel Vergnügen bereiteten. Und vielleicht so manchem oder mancher der Jüngsten, die im Schneidersitz vor der Bühne saßen oder am Bühnenrand interessiert zuschauten, für die nächsten Jahre schon Anregungen bot. Der selbstgebackene Kuchen von den Mamas der Kindergartenkinder dürfte zum Wohlgefühl im restlos gefüllten Saal ebenso beigetragen haben wie die Papas, die sich um die Technik kümmerten und für einen reibungslosen Ablauf des wuselnden Treibens sorgten.