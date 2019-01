WSV-Talente erzielen gute Ergebnisse

Die Verantwortlichen des Skinachwuchses beim WSV Isny können sich über gute Resultate ihrer Schützlinge beim Konzi-Cup freuen. Beste Bedingungen herrschten am Schwandlift in Thalkirchdorf. Knapp 150 Kinder waren am Start, für die Rennläufer der Alpinabteilung des WSV lief es beim Kanzi-Cup I/II des Skibezirks Süd gut.

In zwei Riesenslalomrennen wurde am Schwandlift in Thalkirchdorf – auch dank vieler Helfer des WSV Isny – der Alpin-Wettkampf ausgetragen. In der U8 starteten Jule Pfaff, Frieda Arnold und Sarah Wasmer für die Isnyer, Benjamin Hutmacher wurde in der gleichen Altersklasse Zweiter und Dritter. Sofia Illig gewann beide Rennen in der U10, Moritz Huthmacher kam in der U10 auf die Plätze acht und neun.

In der U12 holte Luisa Illig für den WSV einen weiteren Sieg, Elena Schmid wurde Neunte und Zehnte, Maria Wirth kam zweimal auf Rang 17 ins Ziel. In der U14 freute sich der Isnyer Anton Krauss über die Plätze sechs und acht, Fabian Simion wurde Zwölfter. Lina Krauss schaffte es in der U16 zweimal auf Platz drei, Thadäus Glück wurde ebenfalls in der U16 Vierter. Laura Schmid verpasste in der U21 zweimal als Vierte knapp das Podest. Die Tagesbestzeit schaffte Julian Simion bei seinem Sieg in der U21. Sein WSV-Teamkollege Paul Glück fuhr die Hälfte des Laufs auf nur einem Ski und erreichte dennoch die Ränge fünf und acht. Linus Durach belegte die Plätze zwei und vier.