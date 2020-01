WSV-Langläuferin Amelie Homann: „Je länger und steiler, desto besser“

Wenn der WSV Isny am kommenden Wochenende die deutschen Jugend- und Junioren-Meisterschaften der Langläufer in Oberstdorf ausrichtet, werden auch drei Vereinsmitglieder in die Loipe gehen. Neben Senkrechtstarter Friedrich Moch, der am vergangenen Wochenende im Weltcup debütierte, und Lara Meroth ist auch Amelie Hofmann am Start, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter nach oben gearbeitet hat. Mit der 19-jährigen Hofmann hat sich Tanja Kulmus unterhalten.

Frau Hofmann, ist für Sie der Start in Oberstdorf, so nahe der Heimat, ein anderes Gefühl oder macht das keinen Unterschied?

Hofmann: Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Es ist für mich persönlich ein sehr schönes Gefühl, als Lokalmatadorin starten zu dürfen und ich freue mich schon sehr auf die Wettkämpfe daheim im Allgäu. Hierher ins Langlauf-Stadion komme ich immer mit Vergnügen und erinnere mich so gerne an die vielen schönen Momente zurück, als hier sozusagen meine Langlaufkarriere beim WSV Isny begann.

Gibt es unter den ganzen Wettkampforten eine Lieblingsstrecke? Falls ja, warum?

Ich habe mehrere Strecken, die mir sehr gut gefallen. Für mich ist es super, wenn die Wettkampfstrecken anspruchsvoll sind, also sehr kupiert. Je länger und steiler die Berge, desto besser, wie zum Beispiel die Biathlonstrecke in Pokljuka. Die Strecken, an den Orten, wo ich gute Wettkämpfe bestritten habe, habe ich natürlich in sehr positiver Erinnerung und blicke oft und gerne auf diese Rennen zurück. Dazu gehört beispielsweise Planica oder Pokljuka.

Abi 2018 absolviert – was machen Sie beruflich?

Ich bin bei der Bundespolizei in der Spitzensportförderung. Dort wurden in dem Jahr nur zwei Langläufer aus ganz Deutschland genommen und ich war froh, eine davon zu sein. Für mich ist es super, neben dem Sport noch etwas anderes zu haben. Nicht nur als Absicherung für die Zukunft, sondern vor allem auch, um etwas Geistiges für den Kopf zu machen. In meiner vierjährigen Polizeiausbildung in Bad Endorf, habe ich so viel Spaß und bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt. Die Ausbildung ist optimal auf uns Wintersportler abgestimmt.

Ihr größter sportlicher Wunsch für 2020?

Mein sportliches Ziel für dieses Jahr ist, bei der Juniorenweltmeisterschaft in Oberwiesenthal am Start sein zu dürfen und dort gute Ergebnisse zu erzielen, denn so eine WM ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis und auch eine Chance, sich gegen die besten Junioren der ganzen Welt zu messen. Bei diesem Saisonhöhepunkt Anfang März möchte ich natürlich topfit beziehungsweise gesund sein, um dort meine besten Wettkämpfe zu bestreiten und meine besten Leistungen abrufen zu können. An die Leistungen im Training und in den bereits absolvierten Wettkämpfen würde ich gerne anknüpfen können und zeigen, was ich drauf habe. Es wäre schön, noch das ein oder andere Prozent oben drauflegen zu können und ich möchte einfach das Bestmögliche aus mir rausholen. Im B-Weltcup möchte ich weiterhin vorne mitlaufen, erneut an meine guten Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen und möglichst oft unter die Top sechs oder aufs Podest laufen. Die Basis für diese Erfolge und Ziele ist natürlich die Gesundheit, denn es gibt nichts Wichtigeres als gesund durch die Saison zu kommen. Darüber hinaus möchte ich den Spaß am Sport nie verlieren.

Ihr ultimativer Tipp für die ganz kleinen Langlauf-Kids?

Als Kind ist es wichtig, die Begeisterung, die Leidenschaft am Langlauf vermittelt zu bekommen. Die Aufgabe des Trainers ist, diese Leidenschaft auf seine Schützlinge zu übertragen. Am einfachsten geht das spielerisch, denn steigern kann man sich von Jahr zu Jahr aber ohne Motivation ist das Training schlecht möglich. Klar gehört Fleiß dazu. Aber man muss meiner Meinung nach klein anfangen. Regionale Wettkämpfe als Kind sind auch immer wunderbare Erlebnisse und haben mir auch immer unglaublich viel Freude bereitet.