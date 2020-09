WSV Isny veranstaltet unter besonderen Bedingungen

Trotz der besonderen Umstände mit strengen Hygienevorschriften hat der WSV gleich zwei sportliche Veranstaltungen in Isny ausgetragen.

Wie der Verein mitteilt fanden zeitgleich der Deutsche Schülercup Alpin U14 und die SBW Youth Trophy Skisprung/NK in Kombination mit dem Traditions-Pokalspringen Dr. Franz Immler Cup statt.

Die 123 Athleten, welche zu den besten deutschen Skinachwuchsfahrern der Jahrgänge 2007/2008 gehören, trafen in der Sporthalle und im Stadion zum Leistungstest des Deutschen Schülercup Alpin. Hier hätten die Sportler im Schnelligkeitsparcour mit Sprungtisch und Hürden sowie im Balanceparcour mit Wackelkissen und Slackline ihre Kondition und den Gleichgewichtssinn unter Beweis stellen können, heißt es vom Verein. Im Außenbereich sei ein Slalomparcour aufgebaut gewesen, welcher mit den Füßen auf dem Rollbrett und auf Händen in einer Minute durchlaufen werden musste. Weitwurf mit schweren Medizinbällen habe auch auf dem Programm gestanden, bevor es auf die Laufstrecke durch das Rotmoos gegangen sei.

Die Siegerehrung, bei der sich der Jahrgang 2007 durchgesetzt habe, werde im Dezember im Rahmen des ersten Schneewettkampfes nachgeholt.

Mit dem SBW Youth Trophy und dem Dr. Franz Immler Pokalspringen seien die ersten beiden Sommerwettkämpfe der Saison in Baden-Württemberg ausgetragen worden. 60 Teilnehmer, darunter 20 Teilnehmerinnen des DSV Mädchen-Camp waren angereist. In enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Stadt sei das gesamte Areal an den Hasenbergschanzen mit einzelnen Pavillions ausgestattet worden, so dass sich die Teams räumlich weit getrennt vorbereiten konnten.

Thomas Juffinger, DSV Nachwuchstrainer, sei voll des Lobes gewesen: „Unter diesen Umständen einen so reibungslosen und entspannten Wettkampf auszurichten, ist wirklich bemerkenswert.“ Auch Alwine Immler habe sich die Zeit, das Springen, welches nach ihrem verstorbenen Mann benannt ist, persönlich zu besuchen. Mit Magnus und Korbinian Albrecht, Raphael Uebelhör und Amelie Neumann seien vier Starter des WSV Isny dabei gewesen.

„Insgesamt hat alles super geklappt und alle haben sich an die Auflagen gehalten. Im wahrsten Sinn waren es ’mit Abstand’ die besten Wettkämpfe dieses Sommers“, habe WSV-Vorsitzender Tom Maus resümiert.