WSV Isny mit fünf Siegen beim Hauchenberg-Cup

Beim zweiten Rennen der Westa-Hauchenberg-Cup Serie an der Thalerhöhe haben die Rennläufer vom WSV Isny mit fünf Siegen und einigen Podestplätzen überzeugt. Zu bewältigen war ein Vielseitigkeitslauf mit Riesenslalom-Toren und Kurzkippern.

Bei den jüngsten Buben der U6 zeigte Felix Wasmer eine mutige Fahrt die zum zweiten Platz reichte. In der Mädchenklasse U8 gab es ein Isnyer Stockerl, Frieda Arnold siegte vor Sarah Wasmer und Jule Pfaff. Sebastian Ucar ließ in der U10 Jungs den Ski gut laufen und raste als Erster durchs Ziel. Seine Mannschaftskollegin Elena Schmid holte sich bei den Mädchen U12 den Sieg. In der selben Klasse bei den Buben U12 fuhr Anton Krauß mit einem wilden Ritt auf den zweiten Platz. In der Klasse U14 schaffte es Anna Schwarz mit einem guten Lauf als Dritte aufs Stockerl.

Michael Ucar war bei den Jungs U14 in Topform und setzte mit einer beeindruckenden Fahrt die Tagesbestzeit. Sein Teamkollege Thadäus Glück rundete mit dem dritten Platz das gute Ergebnis ab. In der Klasse U16 männlich holte sich Paul Glück den Sieg. Mirjam Simion landete bei der U18-U21 weiblich auf dem dritten Platz.