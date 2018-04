WSV Isny holt sechs Gesamtsiege

Am Hochhäderich hat der zweite Teil der Leki-Race-Challenge mit den Rennen drei und vier stattgefunden. Gesteckt wurde ein langer Riesentorlauf an der Waldschneiße den die Rennläufer vom WSV Isny mit viel Erfolg bewältigten. Sechs Gesamtsiege gingen an die WSV-Fahrer.

In der U8 landete Sofia Illig als Erste und Zweite auf dem Podest. Mit ihren beiden ersten Plätzen aus den vorherigen Rennen ergab dies den ersten Platz in der Gesamtwertung. Luisa Illig war in ihrer Altersklasse eine Liga für sich und siegte zweimal. Mit vier ersten Plätzen war sie auch in der Serie die klare Siegerin. Sebastian Ucar war bei den Jungs glänzend in Form und raste zweimal als Erster durchs Ziel. Mit seinen zwei Siegen aus den ersten Rennen der Serie holte er sich die Cupwertung.

Elena Maria Schmid war in der Klasse U12 gut unterwegs und kam als Erste und Zweite aufs Treppchen. Mit ihren Punkten aus den ersten Rennen (Platz acht und neun) reichte es zum zweiten Rang in der Gesamtwertung. Anton Krauß hatte bei der U12 großes Pech. Nach einem vierten Platz am ersten Tag verletzte er sich beim freien Fahren schwer und konnte nicht mehr starten. In der Gesamtwertung profitierte er allerdings von seinem ersten und zweiten Platz aus den vorherigen Rennen und landete noch auf dem dritten Gesamtrang.

In der U14 war Michael Ucar stark unterwegs und setzte an beiden Tagen die schnellste Zeit in der Klasse Schüler und Jugend in den Schnee. Die Gesamtwertung dominierte der Isnyer mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen. In der Klasse U16 zeigte Lina Krauß ihr ganzes Können und siegte zweimal. Mit vier Siegen war sie in der Cupwertung konkurrenzlos.

Mirjam Simion war in der U21 trotz ihres Sportabiturs am Start und schaukelte mit einem zweiten und dritten Platz den Punktevorsprung aus den ersten Rennen, in denen sie Zweite und Erste wurde, souverän nach Hause und siegte in der Gesamtwertung.