WSV Isny glänzt beim Finale

Knapp acht Wochen nach Silvester ist am Wochenende der traditionelle Silvesterlauf, ein Wertungslauf zur Verbandsserie des Schwäbischen Skiverbandes, nachgeholt worden. Bei besten Bedingungen feierten die Langläufer des WSV Isny in Rohrmoos im Oberallgäu nicht nur diverse Tagessiege, sondern auch den Gesamtsieg bei den Frauen durch Sigrid Mutscheller.

Nachdem sich der WSV Insy bei der baden-württembergischen Meisterschaft an gleicher Stelle etwas unter Wert verkauft hatte, lief es im SSV-Cup-Finale in der Skating-Technik umso besser, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits bei den Jüngsten stand der WSV Isny dreimal ganz oben auf dem Podest: Bastian Mutscheller sowie die Zwillinge Viktoria und Valentin Rudhart gewannen ihre Rennen in der Klasse U7 und U8 über zwei Kilometer jeweils souverän.

Einen weiteren Klassensieg feierte Jakob Moch in der Klasse U14. Mit einem riesigen Vorsprung von fast zwei Minuten holte er sich nach zwei Runden auf der anspruchsvollen 3,2-Kilometer-Strecke nicht nur den Tagessieg, sondern eroberte im letzten Rennen als Gesamtsieger noch das Leader-Trikot des SSV-Cups. Ebenfalls Klassensieger wurde Jan Fritzenschaft in der U16.

Die Tagesbestzeit aller Frauen brachte Sigrid Mutscheller ins Ziel. Um sieben Zehntelsekunden schrammte sie an der Zeit von 15 Minuten über 6,4 Kilometer vorbei und gewann damit sehr deutlich die Frauenwertung in ihrer Spezialdisziplin. Knapp am Klassensieg vorbei kamen Nele Rudhart (U14) und Tim Paitz (U15), die jeweils auf dem zweiten Platz landeten.

Weitere Podestplätze gab es für Hannes Fritzenschaft (U8), Max Mutscheller (U11) und Marie Schwegler in der Klasse U15, die jeweils auf den Bronzerang ihrer Altersklasse kamen. Punkte für die Vereinswertung steuerten folgende Sportler bei: Ole Morgenroth (U8), Ismael Klughammer (U10), Kaya Paitz (U11) und Lara Fritzenschaft (U14).

In der SSV-Cup-Gesamtwertung gab es neben dem Sieg von Jakob Moch jeweils die Bronzemedaille für Nele Rudhart und Tim Paitz. In der Vereins-Gesamtwertung rangiert der WSV Isny auf Platz sieben.