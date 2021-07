WSV Isny erhält Auszeichnung für Nachwuchsarbeit

Von den Insgesamt 50 ausgezeichneten Vereinen oder Vereinsabteilungen in Deutschland haben sechs Vereine aus Baden-Württemberg, darunter der WSV Isny Wintersport, die Auszeichnung „Das Grüne Band“ erhalten. Die jährliche Auszeichnung, die von der Commerzbank AG und dem DOSB vergeben wird, ist mit 5000 Euro dotiert.

Seit 1986 wird die Auszeichnung an Vereine aus olympischen und nichtolympischen Disziplinen vergeben. Die eingereichten Nachwuchsleistungssportkonzepte werden durch die Jury gesichtet und anhand verschiedener Kriterien bewertet. Grundvoraussetzung für den Gewinn ist eine aktive Talentsuche und -förderung in den Vereinen oder Vereinsabteilungen. Als Mitglied der Jury hat Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg einen guten Überblick über die vielfältigen Bewerbungen aus ganz Deutschland. „Es ist einfach klasse zu sehen, wie auch kleine Vereine aus unterschiedlichen Sportarten herausragende Athleten in die Leistungsspitze führen. Insbesondere die Themen Dopingprävention und pädagogische Aspekte der Leistungsförderung liegen mir als ehemalige Lehrerin natürlich besonders am Herzen.“

Für den Sport in Baden-Württemberg besonders erfreulich, dass sechs Vereine unter den Preisträgern sind. „Es ist super, dass so facettenreiche Vereine aus unserem Bundesland ausgezeichnet wurden. Insbesondere das Vereinsleben hat in den vergangenen 17 Monaten stark unter der Pandemie gelitten. Umso schöner, dass wir nun langsam in den Vereinsbetrieb zurückkehren können. Für die Athleten ist die Auszeichnung ein wertvolles Zeichen und wird den Anstrengungen der Vereine – insbesondere in den vergangenen, schwierigen 17 Monaten – gerecht“, unterstreicht die Präsidentin.