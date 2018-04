WSV bittet Mitglieder um Hilfe bei Pflege

Der Wintersportverein Isny (WSV) hat sich in diesem Sommer nach eigenen Angaben nicht nur in sportlicher Hinsicht viel vorgenommen: „Für eine erfolgreiche Ausbildung unserer Sportler müssen wir unsere Sportstätten pflegen“, erklärt Tom Maus die Baumaßnahmen an den Hasenbergschanzen. Hinzu kämen die Rückbaumaßnahmen am Stixner Skilift und Arbeiten im Langlaufstadion.

Der WSV bittet seine Mitglieder um Mithilfe: „Üm zügig voranzukommen benötigen wir wirlich jede Hilfe. Egal ob mal nur für eine Stunde oder fünf. Auch für Helfer bei der Kinderbetreuung oder Verpflegung während der Arbeitseinsätze sind wir dankbar“, meint Maus. Gemeinsam könnten alle Mitglieder dafür sorgen, dass die Kinder weiterhin mit viel Freude ihren Sport ausüben können.

Die Einsätze sind immer freitags und samstags. Aus Versicherungsgründen können nur Mitglieder des WSV Isny ab 18 Jahren auf der Baustelle mithelfen. Infos zum Verein gibt es unter www.wsv-isny.de