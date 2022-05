Wortakrobaten treten in Isny gegeneinander an

Die Kleinkunst-, Theater- und Konzertreihe „zwischentöne“ geht neue Wege und erkundet dabei „Stadt, Land, See“ rund um Isny. Am Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr, findet im „hello my deer“ die erste „Happy Hour“ der Reihe statt. Präsentiert wird ein Poetry Slam der besonderen Art mit Wolfgang Heyer und Alex Simm unter dem Motto „Schwäbisch gegen Hochdeutsch“.

Das neue Miniformat „Happy Hour“ verspricht ein Freigetränk und gute Unterhaltung in der Isnyer Gastroszene. Wortgewaltig, dialektgeladen und abwechslungsreich, so präsentieren sich laut Pressemitteilung die Texte der beiden Slammer. Wer landet als Sieger am Tresen? Das Publikum entscheidet.

Tickets sind in der Isny Info im Hallgebäude unter Telefon 07562 / 999 90 50 oder per E-Mail unter info@isny-marketing.de buchbar.