Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr an der Ampelanlage zur B 12 am Ziegelstadel entstanden. Ein 59 Jahre alter Wohnmobil-Lenker wollte sich an der Auffahrt zur Bundesstraße auf die Linksabbiegespur einordnen und streifte einen Mercedes sowie einen VW Multivan, deren Fahrer sich auf der Rechtsabbiegespur eingeordnet hatten.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird im Polizeibericht auf rund 25 000 Euro beziffert.