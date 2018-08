Wo Patienten Bettwäsche ins Krankenhaus bringen müssen

Zwölf ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Isny und aus dem Kreisverband Wangen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben mit DRK-Einsatzleiter Wolfgang Dieing rund 28 Tonnen humanitärer Hilfsgüter mnach Rumänien gebracht.

Wie das DRK mitteilt, herrschte in den Krankenhäusern und beim Roten Kreuz in Timisoara wieder große Freude, als die Helfer ankamen. „Die überbrachten Matratzen, Krankenhausbetten, Bettwäsche und nicht mehr benötigter Klinikbedarf insbesondere, aus Beständen der Oberschwabenklinik, wurden mit Begeisterung angenommen“, berichtet Dieing nach der Rückkehr nach Isny.

Andreas Angele und Lukas Weiler waren zum ersten Mal auf einem Hilfstransport nach Rumänien dabei. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass auch 30 Jahre nach der Wende in einer Großstadt wie Timisoara die Patienten selbst ihre Bettwäsche mit ins Krankenhaus bringen müssen, weil es noch immer an einfachsten Dingen fehlt“, sagte Angele nach einem Besuch in einer Klinik für Geburtshilfe vor Ort. Die ehrenamtlichen Helfer opferten einen Teil ihres Jahresurlaubs für die Fahrten nach Rumänien. Unter ihnen waren vier Lkw-Fahrer der FFW Isny, die sich mit zwei weiteren Fahrern ans Steuer von drei Sattelzügen setzten. Dabei war auch ein Begleitfahrzeug der DRK-Bereitschaft Isny. Die Helfer waren fünf Tage lang unterwegs, um mit ihren Hilfsgütern insbesondere die Krankenhäuser im ehemals deutschsprachigen Banat zu unterstützen. Zielort war zum wiederholten Mal das 1200 Kilometer von Isny entfernte Timisoara. Es liegt im Westen Rumäniens und zählt heute rund 300 000 Einwohner.

„Der 28. Hilfstransport seit 1990 stand von vorneherein unter einem guten Stern“, erzählt Wolfgang Dieing. Denn das Lager in den ehemaligen Käsekellern im Isnyer Gewerbehof sei voll gewesen. Zwei Speditionen hatten die drei Sattelzüge zum Beladen bereitgestellt. Abends waren die Lkw losgefahren und erreichten über München, Passau, Wien und Budapest am nächsten Mittag das Ziel in Rumänien. „Am Tag darauf wurden die knapp 28 Tonnen humanitärer Hilfsgüter dank zahlreicher Helfer vom Rumänischen Roten Kreuz vor Ort zügig entladen, und unverzüglich an die Krankenhäuser in der Region Timisoara weitergeleitet.

Noch immer sind die Krankenhäuser, aber auch die Feuerwehren dort für alles dankbar, was bei uns schlicht entsorgt wird“, sagt Dieing.