Wo die Wunschzettel mit dem Heißluftballon zum Christkind kommen

Am Sonntag hat es geklappt: Der Nikolaus machte sich mit einer Portion Wunschzettel von Großholzleute aus per Heißluftballon auf den Weg zum Christkind.

Begleitet von einem sportlichen Engel kletterte der Mann mit Bart und Rupfensack in den Korb. Eine wackelige Angelegenheit, denn Oben schwankte der riesige Ballon. Drum herum fieberten 1000 Gäste mit. Kann der Ballon dieses Mal aufsteigen? Bei der Premiere vor einem Jahr stürmte es so stark, dass der Nikolaus die Wunschzettel mit der Kutsche abtransportieren musste.

Spannung bis zum letzten Moment

Dieses Jahr hielten Feuerwehrleute den Korb am Boden und andere Kameraden das riesige Stoffgebilde mit einem langen Seil auf Kurs. In einem günstigen Moment ließen alle los – die Reise startete. Winkend stieg der Nikolaus auf. Mit einem Ruck ergriff eine Böe das Gefährt, riss den Ballon ein ganzes Stück nach oben und fuhr mit einem beachtlichen Tempo Richtung Adelegg davon.

„Wir wussten bis kurz vor dem Loslassen nicht, ob es tatsächlich heute klappt“, berichtet das Ausschussmitglied der Bolsternanger Musikkapelle, Claus Menz. „Wir hatten Bedenken und haben uns ganz auf die Profis verlassen. Jetzt sind wir sind total happy, dass der Nikolaus tatsächlich starten konnte.“ Zu Recht, denn unter den Klängen der Bläser staunten die Zuschauer ergriffen dem Mann mit der Mitra und dem weißen Bart hinterher. „Ich weiß gar nicht, warum ich so gerührt bin“, schnieft eine Mutter bewegt.

Zufriedenheit in handfesten Zahlen

Vielleicht, weil jeder für sich im Stillen einen leisen, ganz persönlichen Wunsch dem Nikolaus mit auf den Weg gab. Viel Emotion und klares Urteil: „Die Veranstaltung ist rundum gelungen“, lautete das Fazit am Ende des Tages in den Reihen der Musikanten. Die Gründe dafür liefern handfeste Zahlen. In der Wichtelwerkstatt waren alle Materialien weggebastelt, Waffelteig musste dreimal nachproduziert werden, Engelslocken aus 50 Kilogramm Kartoffeln waren ausverkauft und auch die Kuchen in der kuschelig warmen Cafeteria gingen zu Neige.

Die Wunschzettelwerkstatt hatte Hochkonjunktur. Die Geschichte vom kleinen Engel Anna, der vom Schlitten fiel und auf der Erde bleiben wollte, ging ans Herz. Besonders imposant waren die zwei süddeutschen Kaltblüter Sebastian und Sylvest, die den Nikolaus über die Bundesstraße 12 ans Dorfgemeinschaftshaus brachten. Ihm zur Seite standen eine Portion Engel und kleine Klausen. Das begeisterte die Gäste.

Was ankommt, macht Spaß

Kasperletheater, Streichelzoo, Bastelstationen - alles umsonst und mit viel Liebe gemacht: „Genau so haben wir‘s geplant“, sagt Monika Spieler, Vorsitzende des Vereins. Motiviert seien ihre Musikkameraden bei der Sache gewesen. „Wenn was gut ankommt, macht es allen einfach wahnsinnig Spaß mitanzupacken.“ Das liebevoll gestaltete Areal vor dem Dorfgemeinschaftshaus bot dafür den passenden Rahmen. Holzportal, Holzhütten, Holzsterne, Holzschilder und kleine Weihnachtsbäumchen machten den Platz richtig heimelig.

Mittendrin mampften die Stars der Veranstaltung genüsslich Heu und Stroh. Zwei Esel und drei Ziegen mischten sich regelmäßig mit Meckern und lautstarkem Wiehern ins Geschehen ein. „Wir hatten schon ab 10 Uhr kleine Gäste, obwohl erst um 10.30 Uhr losging“, berichteten die Musikdamen und Erzieherinnen aus der Wichtelwerkstatt. Viele seien den ganzen Tag geblieben. Erst als der Nikolaus im Ballon mit den vielen Wünschen über die Adelegg davon schwebte, leerte sich der Platz bis der Verein in der tiefstehenden Abendsonne begann, die Bewirtungsbuden wieder abzubauen.

Kutscher des Nikolaus

Johannes Appelt vom Lohnbetrieb in Röthenbach lud seine Kaltblüter, Esel und Ziegen wieder ein. „Das war sehr stimmungsvoll“, bestätigte der Kutscher den Eindruck der Besucher. Und Appelt kennt sich aus: Der Profi fährt viele Nikoläuse im ganzen Allgäu über Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen im Advent. Das Nikolausfliegen in Großholzleute sei mit viel Herzblut gemacht. „Das spürt man.“