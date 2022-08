Elli Himmel feiert 90. Geburtstag: „Wir waren damals halt die Flüchtlinge“

Mit Sohn Peter, Tochter Hildegard, fünf Enkelkindern und Verwandtschaft beging die rüstige Geburtstags-Seniorin gesund, munter und gesprächig ihren 90. Ehrentag – und hatte viel zu erzählen.

Auch Rainer Leuchtle, der Großholzleuter Ortsvorsteher gesellte sich dazu, überbrachte der Jubilarin den Geschenkkorb der Ortsverwaltung, eine Glückwunschkarte von Bürgermeister Rainer Magenreuter und die Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Elli Himmel ist am 9. August 1932 im heutigen Polen geboren. Sie sei damals als 18-Jährige mit der Mutter und ihren zwei Geschwistern mit dem vorletzten Transport umgesiedelt worden – und schließlich in Lindau im Flüchtlingslager gelandet.

In den ersten Kriegsjahren wurden rund 15 Millionen, am Ende des Krieges und in den Jahren nach dem Krieg nochmals rund 30 Millionen Menschen in Folge des Krieges zwangsweise umgesiedelt oder vertrieben.

„Wir wurden aus unserer deutschen Heimat im heutigen Polen buchstäblich rausgeschmissen“, so empfindet die Jubilarin bis heute ihre damalige Flüchtlingsexistenz. „Wir waren für einige Jahre halt die Flüchtlinge und sind vom Arbeitsamt herumgeschickt worden.“ Sie habe in Lindau in einem Einzelhandelsgeschäft mitgeholfen, erinnert sie sich.

1951 sei das Lager aufgelöst worden und deswegen seien sie nach Isny gezogen. Dorthin, wo schon ein früher umgesiedelter Onkel Unterschlupf und Arbeit gefunden hatte. Es herrschte in Deutschland noch Wohnungsnot und Nahrungsmittelknappheit.

Das wirtschaftliche Leben hatte sich die ersten Jahre nach dem Krieg noch nicht erholt. Die Neubürger seien noch die ungeliebten Flüchtlinge gewesen.

Die ersten Jahre sei die Nikolaikirche der Treffpunkt der „Polendeutschen“ gewesen. Pfarrer Richter habe sich sehr für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen eingesetzt, erzählt die Jubilarin. Bei einem solchen Treffen sei überraschenderweise die ihnen aus der alten Heimat bekannte Familie Himmel aufgetaucht. Sie seien mit dem allerletzten Transport umgesiedelt worden und hatten sich bereits in Beuren niedergelassen.

„Herbert Himmel, ein junger, gelernter Dachdecker, hat mich nicht mehr aus den Augen gelassen und wenige Jahre später haben wir in der Nikolaikirche dann auch geheiratet.“ Pfarrer Richter habe ihnen später einen Bauplatz verschafft – für einen Euro pro Quadratmeter, auf dem sie dann auch mit landsmannschaftlich vereinten Kräften gebaut haben, verrät Elli Himmel.

Die ersten Jahre habe sie bei Gardinia gearbeitet – bis dann die drei Kinder geboren wurden.

Der Ehemann habe Arbeit gefunden als Lagerist und später bis zu seiner Rente als Bauhofmitarbeiter in Großholzleute. Aus den Erzählungen von Elli Himmel spricht – trotz schwieriger Jahre als Flüchtlings-Jugendliche – viel Zufriedenheit und Dankbarkeit. Hintergrund sind wohl zwei Aspekte ihrer Lebenserfahrung: Zum Einen sind aus anfänglich ungeliebten Vertriebenen im Laufe des wirtschaftlichen Aufschwungs geschätzte Neubürger geworden. Und zweitens bezüglich ihrer Familie: „Früher war ich für die Kinder da, jetzt sind die Kinder für mich da.“