„Wir mögen uns immer noch – aber hallo!“

Der Kaffeetisch ist gedeckt, Schwiegertochter und eines der drei Enkelkinder sind schon da. Brigitte und Kurt Finkernagels einziger Sohn, wohnhaft in Wangen, wird nach der Arbeit auch noch vorbeikommen – um den Eltern zu gratulieren und danke zu sagen für ihre Lebensleistung bis zur Diamantenen Hochzeit.

Peter Clement hat als Vertreter der Stadt ein bisschen Zeit mitgebracht und setzt sich in der festlichen Runde auch eine Weile dazu. Er überbingt die Glückwünsche von Bürgermeister Rainer Magenreuter mit – und eine Urkunde mit Segenswünschen des Ministerpräsidenten aus Stuttgart. Auch auf dem Couchtisch verteilt steht eine ganze Menge Gruß- und Glückwunschkarten von den Freunden aus dem hessischen Altenstadt. „Altenstadt ist unsere Heimat, Isny unser Wohnort“, erklärt das diamantene Ehepaar Finkernagel, dort seien sie durch Verwandtschaft und Mitgliedschaften in Vereinen noch immer verwurzelt. Trotzdem sei es sinnvoll gewesen, im Alter in die Nähe des Sohnes zu ziehen. Isny sei’s geworden – wegen der netten Stadt, dem vor 15 Jahren noch ansässigen Krankenhaus und den einst günstigeren Bauplätzen.

Über viele Jahre hinweg hatte die Familie Finkernagel guten Kontakt zu einem Bauernhof mit Mahlmühle in Thüringen. Diese Verbundenheit sei zurückgegangen bis in die Zeiten, als der Großvater am Autobahnbau während des „Dritten Reichs“ in Richtung Berlin mitarbeitete, später allerdings querschnittsgelähmt aus dem Krieg zurückkehrte und von der Familie jahrelang gepflegt werden musste. Die Eltern hätten Anfang der 1950er-Jahre die groß gewordenen Kinder des Bauernhofes in Thüringen nach Altenstadt eingeladen. Beim Abholen vom Bahnhof habe er sich „aus dem Stand heraus“ in seine Brigitte verknallt, daraus sei eine tragfähige, lebenslange Liebe gewachsen. 1959 hat das Paar in der Altenstädter evangelischen Nikolaikirche geheiratet – und auch jetzt gehörten sie zu einer Nikolai-Gemeinde, nur eben in Isny.

Nach der Schulzeit erlernte Kurt Finkernagel das Maurerhandwerk beim weltweit tätigen Baukonzern Holzmann, absolvierte die Meisterprüfung und war 46 Jahre bei der Firma geblieben, bis sie in Konkurs ging. Der fiel zusammen mit dem Beginn seiner Rente.

Schon wenige Monate nach der gemeinsamen Hochzeit am 25. April 1959 sei er mit der Bauaufsicht in Ländern wie Malaysia, in Äthiopien, Liberia oder Guinea beauftragt worden. Dort musste er oft Monate und über Jahre hinweg arbeiten und konnte nur ab und zu heimfliegen – eine arge Belastung für die junge Familie. „Bei manchen Projekten konnte ich mitreisen und dort bleiben, unser einziger Sohn ist zum Beispiel in Guinea eingeschult worden“, schildert Ehefrau Brigitte die unruhigen Jahre.

Alters- und beschwerdebedingt werde der Lebensradius inzwischen kleiner. Die Entscheidung, in die Nähe des Sohnes zu ziehen, sei deshalb richtig gewesen. Sohn und Schwiegertochter kämen regelmäßig vorbei, obwohl sich das „diamantene“ Ehepaar noch weitgehend allein versorgen kann. „Und wir beide machen das Beste draus, helfen einander, besprechen alles miteinander, so wie wir es lebenslang gemacht haben: Wir mögen ums immer noch – aber hallo!“