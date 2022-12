„Wir helfen sehen“ aus Isny bietet Hilfe zur Selbsthilfe an

Familie Walzer aus Isny engagiert sich mit dem Verein „Wir helfen sehen“ seit Jahren in Uganda. Wie sich das Projekt entwickelt hat und worauf es künftig ankommt, erklärt Rüdiger Walzer im Interview.

Herr Walzer, wo ist der Bedarf bei Ihrem Hilfsprojekt gerade besonders groß?

Den Bedarf sehe ich nicht nur momentan sondern generell darin, dass wir Menschen darin unterstützen, sich selbst zu helfen. Wenn ich einem Menschen eine Brille gebe, kann er damit besser sehen. Wenn ich aber einem Mensch zeige, wie er eine Brille anfertigt und wie er Augenmessungen durchführt, so kann er tausenden von Menschen helfen, besser zu sehen.

Gutes Sehen ist eine der wichtigsten Grundlagen für Bildung, das war von jeher eines unserer Leitmotive. Nach wie vor werden in Uganda Sehtests und Augenuntersuchungen an Schulen durchgeführt. Mit meiner Familie habe ich die Untersuchungen vor drei Jahren noch selbst durchgeführt, heute machen das ausgebildete einheimische Augenoptiker.

Sie haben dieses Jahr ihr Diplom erhalten. Die Berufsschule in Uganda, in der sie ihre Ausbildung erhalten haben, ist unter deutscher Leitung und wird aus den Spendengeldern von „Wir helfen sehen“ mitfinanziert.

In welchem Bereich kann eine neue Spende helfen?

Spendengelder fließen bei uns nahezu vollständig in die Projekte. In dem Schulprojekt in Uganda, sehe ich momentan den größten Hebel. Im Februar beginnt ein neuer zweijähriger Ausbildungskurs für Augenoptiker. Waren es im ersten Kurs noch zwei Auszubildende, die wir unterstützt haben, wollen wir nun vier junge Ugander aus den Armenvierteln von Jinja und Kampala finanziell unterstützen.

Mit einem Teil der Spendengelder bezahlen wir also auch das Schulgeld, die Unterkunft und die Verpflegung. Seit 2020 unterstützen wir zusätzlich ein Ausbildungsprogramm in Bolivien. Dort haben bereits sechs sogenannte Brillenmacher abgeschlossen. Zwei Optometristen befinden sich noch im Studium. Diese sind wiederum verpflichtet, die Menschen, im verarmten Hinterland Boliviens, mit gutem Sehen zu versorgen.

Welche neuen Projekte planen Sie konkret?

Um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, soll die Schule in Uganda in größere Räume umziehen. Dafür werden Möbel, Lampen, Augenuntersuchungsinstrumente, Schleifautomaten und anderes Werkzeug benötigt. Wir wollen gebrauchte Geräte sammeln und per Container nach Uganda verschiffen. Die Möbel sollen vor Ort angefertigt werden, um auch die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Wie hat sich das Engagement für „Wir helfen sehen“ in den vergangenen Jahren entwickelt?

2019 waren wir, wie bereits erwähnt, noch persönlich im Einsatz, um in den Slums von Kampala und Jina die Menschen mit Brillen zu versorgen. Durch die Eröffnung der Berufsschule mit einer deutschen Augenoptikermeisterin und Berufspädagogin, orientiert sich unser Engagement deutlich mehr in Richtung Bildung.

Von dem ersten Ausbildungsjahrgang, werden nun in einem Aufbaukurs auch noch Berufsschullehrer ausgebildet. Wie genial ist das denn? Größere Schule, mehr Lehrer, mehr Augenoptiker, mehr Menschen denen geholfen werden kann. Im Grunde genommen sehen wir unsere Aufgabe darin, mit den Möglichkeiten die wir haben, den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Und genau in diese Richtung will sich „Wir helfen sehen“ auch weiter entwickeln.