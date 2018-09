„Wir haben die ganze Woche auf Euch gewartet“

Der erste Schultag der neuen Erstklässler hat in der Nikolaikirche begonnen. Nach dem Singen und Beten und ein paar guten Worten, die Mut machen, segneten am Samstag die beiden Pfarrer Dietrich Oehring und Edgar Jans die 80 Kinder zu ihrem Schulbeginn. „Der Segen macht, dass alles gut wird. Er geht mit, jeden Tag.“

Dann ging‘s Hand in Hand mit Papa und Mama, Oma und Opa ins Schulgebäude des ehemaligen Kinderdorfes Siloah. Nervöses Gewusel in den etwas beengten Verhältnissen, in Fluren und Klassenzimmern war zu erleben. Unverkennbar: Die Stadtverwaltung hat alles so hergerichtet, dass für die Übergangszeit, bis das neue Schulzentrum fertig ist, gesorgt ist. Die Lehrerschaft der Grundschule hat alles hübsch und kindgerecht gestaltet, damit sich die Kinder bald wohl und zu Hause fühlen.

Die Turnhalle war zur Begrüßung der Jüngsten vollgestopft mit Kindern, Eltern und Großeltern. Die 80 Erstklässler auf Turnmatten ganz vorne. „Die andern Klassen haben schon am Montag begonnen und auf Euch haben wir die ganze Woche gewartet. Jetzt seid ihr endlich da, wir freuen uns sehr auf Euch. Endlich geht’s los.“ Mit diesen Worten begrüßte Erwin Kotthaus, der stellvertretende Schulleiter, die Kinder. „Dass man in der Schule lesen und schreiben lernt, das wisst ihr schon. Aber wie geht das eigentlich? Wer ist denn alles in meiner Klasse? Wen kenne ich schon? Ist meine Lehrerin auch nett? Ich kann Euch sagen, dass sie sich auf jeden von Euch freut und dass sie alles gut vorbereitet hat. Wir Lehrer wollen ja, dass es Euch hier gefällt und dass ihr jeden Tag gerne zu uns in die Schule kommt. Ihr werdet hier auch viel Spaß haben. Manchmal wird das Lernen auch keinen Spaß machen – und es muss trotzdem sein, denn wir wollen ja weiterkommen und groß und erwachsen werden. Wir Lehrer helfen Euch dabei. Also tschüss, am Montag sehen wir uns wieder.“ Dann ging’s allerdings noch kurz in die Klassen zur allerersten Unterrichtsstunde.

Die Schulfeier war musikalisch eingerahmt von der Orff-AG unter Leitung von Katja Sach, vom Flötenchor unter Leitung von Regina Kathein und vom Grundschulchor unter Leitung von Christian Feichtmayr. Der Grundschulchor (in Kooperation mit der Jugendmusik- schule) sang zuerst ein Lied in hebräischer Sprache und zum Schluss eines, das die Stimmung des Schulbeginns genau traf: „Sommerspiele sind aus, sucht die Bücher heraus. Kopf und Hefte sind leer, neuer Anfang ist schwer. Einmaleins, - oh je! Alles ist passé! Ob ich‘s noch kann? Schule fängt an!“