„Wir brettern mit Vollgas gegen den Prellbock“, so die klare Aussage von Roland Roth zum Thema Klimawandel im Allgäu am Freitagabend im vollbesetzten Sitzungssaal des Rathauses Isny. Eingeladen wurde der Gründer der Wetterwarte Süd von der Initiative Klimaschutz Isny, die am vergangenen Wochenende mehrere Aktionen zum Klimaschutz organisiert hat. Für Roth ist der Klimawandel schon „kalter Kaffee“, hat er diesen schon seit 1982, wie andere kompetente Wissenschaftler zuvor, in Vorträgen vorausgesagt. Dabei seien aber die prognostizierte Geschwindigkeit der Erwärmung und die Wetterextreme durch die Wirklichkeit noch weit übertroffen worden.

Anhand beeindruckender Fotos, Zahlen und Fakten auf anschaulichen Folien belegte der Referent die dramatische Entwicklung des Klimas, insbesondere seit den 1980er-Jahren: Seitdem (mit nur einer Ausnahme im Jahr 1944) wurden bis heute die wärmsten Jahre auf der Erde verzeichnet, die globale Erwärmung gehe dabei „im Zeitraffer“ 100-mal schneller als bei natürlichen Klimaschwankungen voran. Dabei stelle die laufende Dekade mit Temperaturen über 40 Grad „noch alles in den Schatten.“ Mehr Wärme in der Atmosphäre bedeute auch mehr Energie und eine Veränderung des Jet-Streams (er wird „lätschiger“), die zu mehr und anhaltend massiven Wetterextremen und Katastrophen führen. „Des hots früher au scho geba“: Diese heute noch gängige Aussage kann der „Wetter-Experte mit Leib und Seele“ daher überhaupt nicht mehr hören.

Weltweit werde seit Jahrzehnten nichts gegen diese bedrohliche Entwicklung unternommen, so Roland Roth, der daher die Folgen in diese Richtungen sieht: Global die Erwärmung um drei bis fünf Grad, der Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter, extreme Zunahme von Katastrophen und die Ausbreitung der Wüsten sowie große gesellschaftliche Veränderungen und Fluchtbewegungen. In Deutschland werden Stürme, Dürre und Überschwemmungen zunehmen, ökologische Systeme wie Wälder kollabieren und enorme volkswirtschaftliche Schäden entstehen.

Dennoch sieht der klimafreundlich mit dem Pedelec aus Bad-Schussenried angereiste Referent auch dank der Aktion „Fridays for future“ Zeichen der Hoffnung, die aber nur mit radikalen Veränderungen insbesondere in der Verkehrspolitik genährt werden können. „Wir sind viel zu viel Auto affin und die Nutzung desselben ist oft pervers“, so die deutliche Sprache von Roth, der bei jedem Menschen „große Möglichkeiten, Energie zu sparen“ sieht. Gefordert seien daher „eine radikale Verkehrswende und der Wandel von Quantität in Qualität“.