Wintersportler unter Hypnose

Orientalische Klänge im Kurhaus beim Ball des Wintersports des WSV Isny: Die jungen Sportler zeigten ihr Bewegungstalent in einer einmaligen Bauchtanznummer, die sogar einige Gäste mit auf die Bühne zog, sie würden aber doch lieber beim Wintersport bleiben, bestätigten sie Moderator Daniel Kremer auf Nachfrage einstimmig.

Vorstand Tom Maus dürfte froh gewesen sein, das zu hören. Wie er in der Begrüßung betonte, bringe die gute Nachwuchsarbeit des WSV sowie das großartige Engagement von Eltern und Trainern solch herausragende Sportler wie Amelie Hofmann oder Friedrich Moch hervor, die jetzt nach der Schule ihre sportliche Karriere beginnen.

Das sei ohne Mithilfe der Sponsoren nicht so einfach möglich, stellte der zweite Vorstand Jan Lenz heraus. Er dankte den Sponsoren, die den WSV seit Jahren unterstützen.

Auch für die Tombola spendeten Isnyer Firmen großzügige Preise, Gäste freuten sich über ein „Turteltaubenfrühstück“ der Bäckerei Mayer, Reisegutscheine, Liftkarten für Iberg und Felderhalde und sogar ein „McRent“-Wohnmobil für fünf Tage.

Mit seiner neuen Hypnose-Show brachte Julian Berger das Publikum zum Lachen und in Bewegung. „Wir sind ja ein Sportverein“, meinte ein Gast, als der erst 20-jährige Hypnotiseur zum dritten Mal die Gäste darum bat, wieder aufzustehen und mit kleinen Übungen „Energie“ und „Spaß“ in den gut gefüllten Saal zu bringen. Dann brachte er rund 20 Freiwillige dazu, in Trance Kühe zu melken, sich lebendige „Kissen“ zu suchen oder Gerüche intensiv wahrzunehmen. „Man ist voll da und bekommt alles mit – aber macht trotzdem, was er sagt“, so einer der Bereitwilligen nach der Show begeistert.