Wintersport in Isny: Die 100 besten Nachwuchsspringer sind am Start

Nach einem Jahr Pause ist die Stadt Isny mit dem Wintersportverein wieder Austragungsort des Deutschen Schülercup Skisprung/Nordische Kombination (DSC). Vom 27. bis 29. September, Freitag bis Sonntag, springen die rund 100 besten deutschen Nachwuchsspringer im Alter von 13 bis 16 Jahren auf den Hasenbergschanzen und sausen in beängstigender Geschwindigkeit auf ihren Skirollern durch die Stadt. Tanja Kulmus fragt bei Tom Maus, Vorstand des WSV Isny, nach, welche Bedeutung diese Großveranstaltung für die Stadt und für den Verein hat.

Was genau ist der DSC?

Der DSC unterteilt sich in den kleinen DSC für die Schülerklassen S12/13 und den großen für die Klassen S14/15. Im Schülercup starten die besten deutschen Nachwuchsspringer/Kombinierer aus ganz Deutschland und werden damit an die Landeskader herangeführt. Es gelten einheitliche Regeln bezüglich Material und Austrüstung.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnet der Verein?

Wir rechnen mit circa 100 Sportlern.

Mit dem Nachtspringen ist die erste Veranstaltung nach dem Umbau erfolgreich über die Bühne gegangen. Sind die Schanzen am Hasenberg gerüstet für die kommenden Veranstaltungen?

Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Allerdings ist der Weg bis zur kompletten Fertigstellung noch sehr weit. Die Kinderschanzen mit neun Metern und 15 Metern haben wir komplett neu gebaut. Nachdem im August endlich auch der Niedrigseillift installiert wurde, sind diese nun fast fertig. Hier hat der Nachwuchs jetzt wirklich tolle Trainingsbedingungen.

Leider ist während der Bauzeit die Pumpe für die gesamte Wasserversorgung altersbedingt ausgefallen, so dass wir kurzfristig eine neue beschaffen, einbauen und unvorhergesehen finanzieren mussten.

Geschieht so etwas in Eigenleistung oder wird dafür eine Fachunternehmen beauftragt?

Wir versuchen, bei allen Arbeiten so viel wie möglich selber zu machen, und haben das große Glück, dass wir viele Handwerksunternehmer unter unseren Mitgliedern haben. Die sind immer dabei, leiten uns fachmännisch an und erledigen die wirklich kritischen Dinge professionell. Insgesamt haben wir 1400 Stunden Eigenleistung geplant, wovon schon fast 1000 Stunden geleistet sind.

Welche großen Aufgaben stehen noch aus?

Wir müssen vor dem Winter noch ein Gebäude im Schanzenauslauf errichten. In diesem werden die gesamte Elektrik, die Beschneiungstechnik und endlich auch zwei Umkleideräume mit Toiletten sowie die Garage für die Pistenraupe untergebracht. Sämtliche bestehende provisorischen Gebäude auf dem Parkplatz müssen abgebaut werden, da dieser im Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.

Ist die Finanzierung dafür schon gesichert?

Für das was im Voraus planbar ist, haben wir im Rahmen der Gesamtfinanzierung die Mittel gesichert. Zusammen mit der Stadt Isny und den Landes- und Bundessportverbänden haben wir uns entschieden, nur einmal anzufangen und mit den umfangreichen Maßnahmen die Schanzenanlage auf ein Niveau zu bringen, dass Isny auch langfristig für den Nachwuchs- und Jugendbereich national und sogar international wettbewerbsfähige Anlagen hat.

Mit dem DSC und dem Franz Immler Pokal stehen in den nächsten Wochen zwei solcher Wettbewerbe auf dem Programm. Was sind das für Springen?

An den letzten beiden Septemberwochenenden haben wir jeweils circa 100 Skispringer und Nordische Kombinierer am Start. Am 20. und 21. kamen Athleten aller Altersklassen hauptsächlich aus Baden-Württemberg und Bayern. Am darauffolgenden Wochenende kommen dann die besten Springer und Kombinieren zwischen 13 und 16 Jahren aus ganz Deutschland. Es gibt Wettkämpfe auf allen drei Schanzen und die Kombinierer bestreiten dann noch Crossläufe beziehungsweise Skirollerwettkämpfe.

Was ist denn das Spannendste für die Zuschauer?

Spannend ist sicherlich das Skirollerrennen am 28. September in der Innenstadt. Aufgrund der Baumaßnahmen am Marktplatz weichen wir zum Festplatz aus und die Sportler laufen dort sechs Runden auf Rollski um Festplatz, Remise und Bauhof.

Die Organisation hört sich nach einem Kraftakt für den Verein an. Lohnt sich das und haben Sie immer genug Unterstützung?

Für den Verein ist es überlebenswichtig. Durch solche Veranstaltungen kommt Geld in die Kasse. Ohne dem könnten wir unseren ganzjährigen Trainingsbetrieb und Nachwuchsarbeit nicht betreiben. Zum Glück haben wir viele ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter, die uns jede Woche unterstützen. Wenn dann, wie in den nächsten zwei Wochen, noch Wettkämpfe dazu kommen, können wir immer auch auf die Eltern zählen, denn am Ende kommen die Einnahmen wieder allen Mitgliedern zugute. Aber eine Herausforderung ist das sicherlich und daher hoffen wir auf viele Zuschauer und tolles Wetter.