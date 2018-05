Winter in Isny weckt Emotionen

Um den Winter kreiste das zweite „Erinnerungs-Café“, jener spannenden, von den „Panorama-Partnern“ im Stadtmuseum initiierten Reihe, in der Isnyer ihre Erinnerungen austauschen. Und in der „Unteren Mühle“ ging es diesmal verblüffend emotional zu: Schon in der Vorstellungsrunde zauberten die kurzen, persönlichen Rückblicke den gekommenen Gästen umgehend ein Lächeln ins Gesicht.

„Ich höre noch das Geläute, wenn der Bahnschlitten kam“, berichtete Erich Penker. „Vier-, sechs-, acht- oder sogar zwölfspännig ist man gefahren, je nachdem, wie viel Schnee es hatte.“ Georg Müller war in schneereichen Wintern rund um Friesenhofen über alle Felder mit den Skiern unterwegs: „Es gab gar keine Grenzen mehr – der Schnee war höher als die Zäune.“ Am lebhaftesten konnten sich alle an den Winter 1968 erinnern. Damals kam Isny zum ersten Mal im Fernsehen, Thema: Schnee-Notstand im Allgäu. Es hatte so viel geschneit, dass von den Arkaden am Rathaus nur noch 30 Zentimeter zu sehen waren.

Rodeln in der Ochsengasse

Für Kinder waren solche Winter freilich ein großer Spaß: „Wir haben Höhlen in die Schneehaufen gebuddelt und sind durchgeschlupft – bis zum Löwen“, erzählte Ida Ott vom winterlichen Spielplatz in der heutigen Fußgängerzone. Die Ochsengasse sei man mit den Schlitten hinunter geschossen. Manche hätten sich mit Schlittschuhen an die Räumgespanne gehängt und seien auf den Kufen über das Kopfsteinpflaster geglitten. Nach starkem Schneefall habe es oft drei bis vier Tage gedauert, bis die Straßen überhaupt wieder frei waren. Man erzählte sich von ersten Skiversuchen am Schillerplatz, aber auch von Faschingsfotos ganz ohne Schnee.

„Das war früher auch schon so wie heuer“, sagte Sepp Mechler, der zum Treffen alte Plakate mitgebracht hatte. 37 Jahre lang leitete er den Wintersportverein, 37 Jahre hatte er die Wetterlage immer fest im Blick. Etliche Meisterschaften stemmte er mit seinem hochmotivierten Team – oft unter höchst schwierigen Bedingungen. Mal hatte es wenig Schnee, mal war er zu Eis zusammengetrampelt. „Ich hatte über 100 Helfer, da hat jeder mit angepackt.“ Einer davon war sein Vereinskollege Fritz Bayer. Auch er ließ es sich nicht nehmen, beim Erinnerungs-Café aus dem Nähkästchen des Wettbüros zu plaudern: Zu seinen frühen Anfangszeiten stimmten bei Skimeisterschaften in der Hektik die Ergebnisse irgendwie nicht. „Bis uns einer darauf aufmerksam machte, dass die Minute auch in Isny 60 Sekunden hätte – und nicht 100.“

Skischanze sogar in Argenbühl

Überhaupt bot der WSV an diesem sonnigen Nachmittag in der Unteren Mühle einen ganzen Topf voller spannender Geschichten: Mechler erzählte von den Schneeschuh-Gehern, die den Verein gründen wollten und dann vier Jahre lang warten mussten: „Damals gab es vier Jahre am Stück keinen Schnee.“ Dafür habe es in der Umgebung an jedem Buckel eine Schanze – sogar irgendwo in Argenbühl. Jeder konnte praktisch vor der Haustür Skispringen.

Die Begeisterung für den Sport war riesig: Die Mitglieder stemmten national bedeutsame Großveranstaltungen, kämpften mit wenig oder mit bretthartem Schnee und erfanden aus der Not heraus sogar das Loipenspurgerät. „Der Schnee war so vereist, mit den Skiern konnten wir nicht spuren. Wir wussten uns nicht anders zu helfen, also haben wir über Nacht was zusammengenagelt. Und das hat funktioniert.“

Vor allem die Stimmungen rund um die Wettbewerbe, die Auswirkungen auf Isny und der sportliche Geist, der damals durch die Stadt wehte, beeindruckte auch Museumsleiterin Ute Seibold enorm. Völlig sprachlos war sie aber, als die Vertreter des WSV ihr anboten, die gelagerten über 100 Ordner zu sichten und mögliche Schätze für das Museum zu bergen. „Dieses Angebot nehme ich sehr gerne an“, sagte Seibold. Mit einem Aufnahmegerät sicherte sie sich schon an diesem Nachmittag erste persönliche Eindrücke fürs Archiv.

Die Erinnerungs-Cafés finden einmal im Monat in der „Unteren Mühle“ statt als Teil des Programms „Panorama-Partner“ der Städtischen Museen. Nächstes Treffen ist am 28. Februar um 14.30 Uhr. Thema ist die Firma C. U. Springer. Infos unter:

www.panorama-partner-isny.de