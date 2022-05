„Wille & The Bandits“ im Isnyer Kurhaus

Der „Kulturgetriebe Isny e.V.“ präsentiert am Freitag ein besonderes Live-Erlebnis: Denn eine Band wie „Wille & The Bandits“ zum wiederholten Mal für ein Konzert in Isny zu gewinnen, ist nicht alltäglich. Einlass im Kurhaus am Park ist um 19 Uhr.

Nachdem sie zu einem der besten Live-Acts Großbritanniens gewählt wurde, spielte die Band 2012 bei den Olympischen Spielen in London. BBC Radio One nahm sie in die Liste jener zehn Bands auf, die man bei einem der größten Open-Air-Musikfestivals der Welt, beim „Glastonbury Festival“ gesehen haben muss.

Obendrein kam die Einladung zum „Rockpalast“ – eine deutsche Fernsehsendung und zugleich musikalische Ehrung von globaler Bedeutung. Ihre bisher fünf Studioalben wurden von der Kritik hoch gelobt dafür, dass sie die Grenzen des Rock in eine neue Ära heben.

Mit nach Isny bringen „Wille & The Bandits“ Songs aus ihrem neuen Album „When the World Stood Still“, auf dem die Single-Veröffentlichung „Will we Ever“ geprägt ist von Willes Slide-Gitarre und kraftvollem Gesang. Sein Text kreist ganz aktuell um den Verlust von Auftrittsmöglichkeiten als Band und stellt nicht nur angesichts des Ukraine-Kriegs die Frage: „Wird die Welt jemals wieder dieselbe sein?“