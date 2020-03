Wildkräuterfrau Gerti Epple hält Vortrag in Isny

Die Macher der großen Blühkampagne, die im Landkreis Ravensburg bereits im zweiten Jahr durchgeführt wird, haben sich erneut viel vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wollen nicht nur Saatgut verteilen, sondern den Menschen auch Hintergrundinformationen rund um naturnahe Gärten und eine Anleitung für das erfolgreiche Anlegen von Blühflächen liefern“, wird der Vorstand der Elobau-Stiftung, Peter Aulmann, in dem Schreiben zitiert.

Dazu wurde eine kleine Veranstaltungsreihe konzipiert, die mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten und Referierenden durch den Landkreis Ravensburg tourt.So findet am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr mit Gerti Epple, die sich selbst die „Wildkräuterfrau“ nennt, ein Abend im Isnyer Kurhaus statt. In ihrem Vortrag mit dem Titel „Essbare Wildkräuter im Garten – was wächst denn da?“ geht Epple auf die unscheinbar und unerkannt in Gärten wachsenden Kräuter ein, so die Ankündigung. Im Anschluss an den Vortrag erläutert Moritz Ott, Manager der Biodiversitätsstrategie des Landkreises, wie die Anlage der Blühfläche gelingt.

Der Eintritt an dem Abend ist frei. Als Geschenk für die Gäste liegen Tüten mit dem für Blühkampagne ausgewählten, hochwertigen Saatgut zur Mitnahme bereit. Um Anmeldung über die Kampagnenseite www.bluehender-landkreis.org bitten die Organisatoren, um den Abend planen zu können.