Wildkatze in Memmingen nachgewiesen

Scheu und verborgen schleicht sie durch die Wälder – die Europäische Wildkatze, die noch vor wenigen Jahren als vom Aussterben bedroht galt. Doch in jüngerer Vergangenheit scheint sich das Blatt zu wenden: Unlängst konnte der „deutsche Tiger“ nahe Memmingen nachgewiesen werden.

Die Ortsgruppe Kißlegg/Argenbühl im „Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND)“ untersucht nun aktuell, ob der Wildkatze von dort der „Sprung“ in die Adelegg gelungen ist – erste Ergebnisse werden noch in diesem Sommer erwartet.

Mit einer Ausstellung in der Gotischen Halle des Isnyer Rathauses, die am Mittwoch, 15. August zum „Allgäu Tag“ ihre Pforten öffnet und bis zum 29. August zu sehen ist, möchte die lokale Bund-Gruppe darauf aufmerksam machen, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Isny ein möglicher neuer Lebensraum für das scheue Wildtier befindet, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausstellung vermittelt in Bild und Text Informationen, wie die Wildkatze lebt, wen sie jagt und was sie braucht, um in einer Region sesshaft zu werden.

Durch Setzen und Kontrollieren von sogenannten Lockstöcken in den Wintern 2017 und 2018 wollte der BUND herausfinden, ob Wildkatzen es geschafft haben, aus den Wäldern westlich von Augsburg, wo ihr Vorkommen nachgewiesen ist, bis in die nähere Nachbarschaft vorzudringen. Außerdem ließen die Untersuchungen auch Rückschlüsse auf andere gefährdete Tierarten zu, schreibt die lokale Bund-Gruppe abschließend.