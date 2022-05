„Wild Chucks & Friends“ auf dem Katholikentag in Stuttgart

Das Württembergische Allgäu ist beim 102. Deutschen Katholikentag, der diesen Mittwoch, 25. Mai, in Stuttgart beginnt, in vorderster Front mit dabei: Gut eine Stunde nach der Begrüßungsrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehen Stefanie und Dirk Bauer aus Eisenharz mit ihrer Band „Wild Chucks & Friends“ auf der großen Bühne im Oberen Schlossgarten. Dort werden laut der Veranstalter zwischen 10.000 und 15.000 Menschen erwartet.

Ob der Auftritt der Allgäuer im Livestream auf dem Facebook-Account des Katholikentages zu verfolgen ist, war vorab nicht endgültig zu eruieren. Der Auftritt der „Wild Chucks“ ist jedenfalls gegen 20.50 Uhr terminiert. Der SWR überträgt die Eröffnungsfeier auf seinen Online-Kanälen von 17.55 Uhr bis 19.10 Uhr.

„Eintritt frei“ im Oberen Schlossgarten

Gleichwohl herrscht in Eisenharz pure Vorfreude:

Es ist echt cool, dass wir am ’Abend der Begegnung’ spielen – der ist für alle Zuschauer offen, sonst muss man überall fürs Programm Eintritt bezahlen, blicken Stefanie „Steffi“ und Dirk Bauer voraus.

Sie ist die Sängerin der „Wild Chucks“ und er ist der Schlagzeuger und Logistiker im Hintergrund.

Mit auf die Reise aus dem Allgäu in die Landeshauptstadt machen sich Tanja Kienzle (Isny; Gesang), Thomas „Thomsun“ Schneider (Buchenberg; Gesang), Lukas Kolb (Lindenberg; E-Gitarre), Helmut „Helmuso“ Merk (Tettnang; Bass), Wolfgang Lutz (Leutkirch; Schlagzeug), Kaan Kara (Bad Wurzach; Piano), Sebastian Bischofberger (Eisenharz; Gitarre) sowie als Moderator Stefan Ziegler aus Isny.

Evangelischer Pfarrer auf dem Katholikentag

Letzterer trägt auch den Gedanken der Ökumene mit auf den Katholikentag: „Vielleicht wissen die gar nicht, dass er unser evangelischer Stadtpfarrer ist – wir haben’s vorher jedenfalls nicht angekündigt, es hat uns aber auch keiner gefragt“, sagt Steffi Bauer verschmitzt und zwinkert mit den Augen.

Für den „Abend der Begegnung“ im Oberen Stuttgarter Schlossgarten vorbereitet hat die Band acht Songs mit begleitenden, eindrucksvollen Film- und Bildsequenzen. Es sind allesamt Höhepunkt aus den Programmen von „Pop & Poesie – und zwischen den Zeilen Gott“, jenen Benefiz-Konzerten, mit denen das Ehepaar Bauer und seine musikalischen Mitstreiter in den zurückliegenden Jahren im Allgäu und in Oberschwaben weit über 50.000 Euro für wohltätige Zwecke eingespielt hat. Mehrfache Schirmherrin war dabei Gerlinde Kretschmann, die Gattin des baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

„Steibisberger Musikanten“ sind auch dabei

Dirk Bauer schwärmt deshalb: „Wir hatten höchstens mal 800 Leute in einer Kirche. Jetzt erwarten uns über 10 000 Leute – das ist für jeden Musiker toll, dass wir unsere Region auf so einer großen Bühne repräsentieren dürfen.“ Auf der, wie er hinzufügt, übrigens noch eine zweite Combo aus dem württembergischen Allgäu am Mittwochabend vertreten sein wird: Die „Steibisberger Musikanten“, die ihre Wurzeln in der Wangener Teilgemeinde Deuchelried haben und deren Leiter, Christoph Heidl, wiederum der Schulleiter in Eisenharz ist.

So schließen sich Kreise. Und angesichts des Auftritts beim Katholikentag blickt Dirk Bauer nicht nur voraus, sondern zum wiederholten Mal auch dankbar zurück: „Steffi hat 2015 mit Pop & Poesie begonnen, um dem Herrgott ein Dankeschön zu sagen. So sind die Wild Chucks entstanden. Seither hat das Projekt ihr komplettes Leben geprägt, und heute darf Steffi davon leben – obwohl das so nie geplant war.“

Moderne Musik in die Kirche getragen

Denn wenn nicht die Band im Fokus steht, singt die Sängerin auf Hochzeiten, sie hat eine musikalische Früherziehungsgruppe ins Leben gerufen, die „Musikmäuse“, und sie leitet den Kinder- und Jugendchor in Argenbühl. Und sie erinnert sich noch ganz genau an „die Geburtsstunde von Pop & Poesie, ans erste Konzert im April 2015 in der Dorfkirche in Eglofs“.

Ausgangspunkt sei damals die Überlegung gewesen, dass moderne Musik, Pop-Musik mit christlichen Inhalten, doch ebenfalls in Gotteshäuser getragen werden könnte. Als Paradebeispiel nennt die Sängerin die Hymne „Kyrie“ aus dem Jahr 1985 von der Combo „Mr. Mister“. – „Der Titel heißt nichts anderes als: ’Herr, erbarme dich’ – und das passt, das gehört doch in eine Kirche“, unterstreicht Stefanie Bauer vehement.

Nur die ersten drei Kirchenbänke geheizt

Als sie mit ihrem Vorhaben in Eglofs angeklopft habe und als ein Termin vereinbart gewesen war, habe die Mesnerin erklärt, sie schalte in der Dorfkirche nur in den ersten drei Bankreihen die Heizung an. „Mehr Leute kommen sowieso nicht“, habe sie lapidar beschieden. Sie sollte sich täuschen: Schon am ersten „Pop & Poesie“-Abend war das Gotteshaus rappelvoll.

Viele bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen in Isny, Wangen, Ravensburg oder im bayerischen Weiler sollten in den sieben Jahren seither folgen. Und diesen Mittwochabend freuen sich Steffi Bauer und ihre „Wild Chucks & Friends“ beim Katholikentag in Stuttgart nun auf bis zu 15.000 Zuhörer. Eine Erfolgsgeschichte der Lobpreisung Gottes im 21. Jahrhundert.