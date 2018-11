Wieder zwei Fahrspuren und Parkplätze vor Paul-Fagius-Hau

Auf dem Marktplatz gibt es wieder zwei Fahrspuren und Parkplätze vor dem Paul-Fagius-Haus. Nachdem Abschluss der archäologischen Grabungen wurden die Gruben mit den historischen Gemäuern in den vergangenen Tagen verfüllt und die Öberfläche teilweise asphaltiert. Damit ist zumindest eine Engstelle in der Innenstadt entschärft, weil dem Straßenverkehr wieder eine zweite Fahrspur zur Verfügung steht. Außerdem können die Parkplätze am Fahrbahnrand (rechts im Bild) wieder genutzt werden. Der Teil der Marktplatzfläche vor dem Hallgebäude ist provisorisch befestigt worden, was laut Mitteilung der Stadtverwaltung bis zur endgültigen Gestaltung so bleiben soll. Foto: Stadt Isny/Barbara Rau