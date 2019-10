Wieder wurde ein Auto aufgebrochen

Die Serie der Autoaufbrüche hält an: Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagfrüh im Isnyer Bufflerweg an einem dort geparkten VW Multivan mit Ravensburger Kennzeichen gewaltsam eine Seitenscheibe zerstört. Sie entriegelten laut Polizei das Fahrzeug und stahlen Bargeld aus einer aufgefundenen Geldbörse. Der an dem VW Multivan entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Es handelt sich hier um einen weiteren Fall der seit dem 20. August andauernden Serienstraftat. Hierzu veröffentlichte das Polizeipräsidium Konstanz im Internet die Aufzeichnung eines Tatverdächtigen auf der Fahndungsseite der Polizei des Landes Baden-Württemberg.