Unbekannte haben laut Polizeibericht am Montag zwischen 11.30 und 16.15 Uhr an zwei im Bereich Kleinholzleute - Burkwang an der Gemeindestraße zur Bundesstraße 12 abgestellten Autos der Marke BMW und Renault Twingo jeweils die hinteren Kennzeichenschilder geklaut. Bereits am 14. Juni war in diesem Bereich das Kennzeichenschild eines Autos entwendet worden. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550.

