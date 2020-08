Wieder Feierabendmarkt in Isny

Der Isnyer Feierabendmarkt findet wieder am Freitag, 7. August, von 16 bis 20 Uhr statt.

Nebst Blaserturm und Hallgebäude serviere der Hirsch und das Café Vesta an den weißen Pavillons Allgäuer Tapas, Börek, Bulgursalat und Lillet Wild Berry, heißt es in der Ankündigung. Die Gärtnerei Gutmair bestücke ihren Marktstand mit Blumen und ein paar Meter weiter gäbe es Beeren und Obst. Hassan Rezaee, Korbmacher aus Afghanistan, präsentiert traditionelle Korbgeflechte und zeige sein handwerkliches Können. Süßes biete die Familie Grubart mit Schokofrüchten und Slushs an.

Clara Manu, Johannes Deffner, Andreas Piesch und Danilo Lind alias „Quarteto Amado“ lassen die Rhythmen des Samba und Bossa Nova über den Markt schwingen.

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung werde weiterhin empfohlen und am Eingang zum Markt würden Besucher von den Mitarbeiterinnen der Isny Marketing GmbH mit den vorbereiteten Kontaktformularen zum Ausfüllen begrüßt.