Wieder ein Unfall an der B 12-Ampel bei Isny

Erneut hat sich an der Ampel auf der B 12 an der Ortsumfahrung Isny am Abzweig zur L 318 in Richtung Leutkirch ein Unfall ereignet. Am Freitagabend stießen dort gegen 21.30 Uhr ein Mercedes-Benz-Kombi und ein Opel mit Ravensburger Kennzeichen zusammen.

Über den genauen Unfallhergang gab es bis zum Redaktionsschluss am gestrigen Sonntagabend seitens der Polizei noch keine genaueren Informationen, weder über die Zahl der Verletzten, noch Angaben zur Schadenshöhe.

Von DRK-Helfern, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz waren, war vor Ort am Freitagabend zunächst nur zu erfahren, dass nach ihrer Einschätzung eine Person schwer und eine weitere Person leichter verletzt worden sind. Sie wurden von den Helfern in Rettungsfahrzeugen erstversorgt.

Augenzeugen zeigten sich verwundert, dass noch rund eine halbe Stunde nach dem Zusammenstoß lediglich ein Polizist an der Unfallstelle zu sehen war. Zudem war er mit dunkler Polizeiuniform gekleidet und trug keine Warnweste, als er in der nur von Blaulichtern und wenigen Autoscheinwerfern erhellten Szenerie umherlief. Nur mittels einer Taschenlampe versuchte er, den wartenden Verkehr an der Unfallstelle vorbeizudirigieren.

Kunststoff- und Glassplitter

Währenddessen überfuhren mehrere Fahrzeuge auf der Straße liegende Unfalltrümmer – Plastikteile und Glassplitter, die von den beschädigten Unfallfahrzeugen abgefallen waren. An den Verkehrsinseln der unbeleuchteten Kreuzung und auf den Abbiegespuren kam es wiederholt zu gegenläufigem Begegnungsverkehr, mehrere Verkehrsteilnehmer mussten außerdem im Dunkeln rückwärts rangieren. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ war die Freiwillige Feuerwehr Isny nicht alarmiert worden, etwa, um die Unfallstelle auszuleuchten, zu sichern oder den Verkehr vorbeizuleiten.