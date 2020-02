Wie viele einstige Kinderfesttrommler laufen im Juli 2020 noch mit?

Diesen Samstag entscheidet sich, ob im Festumzug beim Jubiläum „400 Jahre Isnyer Kinder- und Heimatfest“ im Juli tatsächlich eine Gruppe mit einstigen Kinderfesttrommlern mitläuft.

Die Kinderfestkommission lädt Isnyer jeden Alters, die jemals in der Truppe eine Trommel geschlagen, auf einer Piccolo-Flöte gepfiffen oder in der Gruppe eine Fanfare geblasen haben, herzlich ein, sich am 29. Februar vormittags zwischen 11 und 12 Uhr im „Fundus“ im Gebäude von „Sport Haschko“, Kellereingang am Achener Weg, anzumelden.

Bis Juli soll einmal pro Woche geprobt werden

Ramona Avella, die aktuelle Leiterin der Kinderfesttrommler, wird bis zum Kinderfest vom 10. bis 13. Juli 2020 einmal wöchentlich mit ihnen proben. Instrumente und ein einheitliches T-Shirt organisiert die Kinderfestkommission. Das Foto zeigt die Kinderfesttrommler im Jahr 1974 beim Marsch über den Marktplatz.

Erster Schülerzug zum Festplatz: 1620 wurde Arrest erwogen

Weil im Strafbuch der Freien Reichsstadt Isny im Jahr 1620 ein wilder Zug von trommelnden und pfeifenden Schulbuben zum Festplatz am Rain aktenkundig wurde, bei dem kurzzeitig überlegt wurde, die Verantwortlichen sogar mit Arrest zu bestrafen, gelten die Kinderfesttrommler als die „Keimzelle“ des Isnyer Kinder- und Heimatfests.

Per Ratsbeschluss wurde es 1644 „institutionalisiert“, 1863 übernahm die Stadt offiziell die Ausrichtung, die erste „Kinderfestordnung“ wurde von den Stadtoberen dann 1897 festgelegt.