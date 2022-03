Wie sich der Klimawandel aufs Allgäu auswirkt

Beim 12. Isnyer Energiegipfel am Samstag, 26. März, im Kurhaus am Park in Isny beschäftigen sich am Vormittag auf Einladung des Regionalen Energieforums Isny (Refi) namhafte Fachleute mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Wald- und Forstwirtschaft in der Region sowie die Chancen und Risiken für den Tourismus. Ein Vortrag befasst sich laut Vorschau zudem mit Photovoltaik auf Frei- und Agrarflächen. Vorträge am Samstag, 26. März, Los geht es um 10 Uhr mit dem Thema Waldwirtschaft, gefolgt von Grünland (11 Uhr), Tourismus (12 Uhr) und Photovoltaik (ab 13 Uhr).

Was der Klimawandel konkret für Grünland und Wald bedeutet, versuchen zwei ausgewiesene Fachleute zu erklären. Christoph Hartebrodt, Leiter der Abteilung Forstökonomie der Forstlichen Versuchs und Forschungsanstalt BW in Freiburg, spricht unter dem Titel „Langsam aber unerbittlich“ über die Auswirkungen auf die Waldwirtschaft in der Region. Der Experte für Krisensituationen in der Forstwirtschaft will verdeutlichen, welche Risiken die Verschiebung der Vegetationszonen und die Verstärkung von Extremwetterlagen im Zuge des Klimawandels für die Waldwirtschaft in der Region mit sich bringen. Neben waldbaulichen Maßnahmen, die erst langfristig Wirkung zeigen können, wird er auf die Notwendigkeit eines modernen, vorsorgenden Krisenmanagements verweisen und auch vorstellen, wie Waldbesitzer und Behörden mit den Gefahren umgehen können. Unterstützt wird dieser Vortrag vom Netzwerk Forst und Holz Allgäu Oberschwaben.

Die Grünlandwirtschaft ist im Allgäu von herausragender Bedeutung. Das Grünland im Alpenvorraum spielt laut Pressemitteilung nicht nur bei der Milch- und Fleischproduktion eine wichtige Rolle. Es übernimmt bedeutsame Funktionen beim Erhalt der Biodiversität sowie der Speicherung und Retention von Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser. Ralf Kiese forscht am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch-Partenkirchen und erklärt beim Energiegipfel die Folgen des Klimawandels auf das Grünland.

Das Allgäu ist eine beliebte Urlaubsregion, weswegen sich auch der Tourismus an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen habe. Welche Risiken wie auch Chancen das beinhaltet, darüber spricht Professor Jürgen Schmude vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Tourismusforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Um dem Fortschreiten des Klimawandels etwas entgegensetzen zu können, braucht es in weitaus stärkerem Maß als bisher den Einsatz regenerativer Energien. Guntram Fischer, Vorsitzender des Regionalen Energieforums Isny (Refi), beleuchtet beim Thema „Photovoltaik auf Frei und Agrarflächen – Vom Landwirt zum Energiewirt“, ob das nur Flächenkonkurrenz oder vielmehr Potenziale für die Landwirtschaft im Allgäu bedeutet.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme am Energiegipfel zu ermöglichen, können auch diese Vorträge sowohl in Präsenz als auch online verfolgt werden. Aktuelle Informationen und den Programm-Flyer zum Energiegipfel finden Interessierte auf www.isny.de/energiegipfel oder www.energieforum-isny.de. Dort werden die Links für den Onlinezugang zu den einzelnen Veranstaltungen veröffentlicht.