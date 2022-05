Wie Isny zu Andrychow fand

Im Mai 1997 wurde die offizielle Partnerschaft zwischen dem polnischen Andrychow und der Stadt Isny besiegelt. Die Kontakte zwischen den beiden Städten bestehen aber schon deutlich länger.

Helmut Morlok hat als Architekt der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz diese deutsch-polnische Freundschaft vor vier Jahrzehnten begründet und zusammen mit Doris Graenert, die bis heute der Motor der Freundschaft ist, aufgebaut. In den 1990er-Jahren fanden sie beim damaligen Bürgermeister Manfred Behrning laut Pressemitteilung der Stadt Isny ein offenes Ohr für die Idee einer offiziellen Partnerschaft mit Andrychow. Er fand, es sei an der Zeit nach den westeuropäischen Städtepartnerschaften für Isny auch in diese Richtung Verbindungen zu schaffen. Kontakte zur Deutsch-Polnischen Gesellschaft und zur deutschen Botschaft in Krakau sowie eine private Reise in mehrere polnische Städte hätten Behrning darin bestärkt, die Partnerschaft in die Wege zu leiten.

„Die Aufnahme beim Kollegen Thaddäus Wozniak war sehr warmherzig“, erinnert sich der Altbürgermeister. Dass die Region landschaftlich reizvoll ist und die Nähe zur historisch bedeutenden Stadt Krakau seien weitere Gründe gewesen, eine mögliche Partnerschaft als Bereicherung zu sehen. Reger Austausch bestimmte die Jahre. Seien es private Reisen oder Besuche offizieller Delegationen, seien es gegenseitige Auftritte von Musikkapellen oder zahlreiche Jugendtreffen und Schüleraustausche. Doris Graenert, die Ehrenbürgerin von Andrychow ist und der das Kavalierskreuz der Republik Polen verliehen wurde, reiste fast monatlich nach Polen, bis ihre Gesundheit und die Corona-Pandemie das nicht mehr zuließen.

Die letzten Jahre haben die Partnerschaft jedoch ziemlich belastet, heißt es weiter. Zum einen natürlich die Corona-Pandemie, die Polen heftig im Griff hatte. Zum anderen auch das politische Klima in Polen. „Dass die nicht sonderlich deutschfreundliche PiS-Partei an der Regierung ist, hat sich ausgewirkt“, sagt Behrning. Zumal es in Andrychow eine Amtszeit lang einen PiS-Bürgermeister gab, der laut Mitteilung den Partnerschaftsverein nicht übernommen und auch nur noch von ihm ausgewählte Personen bei Partnerschaftsbesuchen mitgenommen habe.

Dass der derzeitige Amtsinhaber Thomas Zak nicht bei der PiS ist, mache die Stimmung wieder freundlicher. So soll das Partnerschaftsjubiläum sowohl diesen September in Andrychow gefeiert werden als auch 2023 in Isny.