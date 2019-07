Wie in eine andere Zeit eintauchen

Wie in eine andere Zeit getaucht und abgeschieden vom weltlichen Trubel dürften sich die Besucher am Freitag gefühlt haben. Anlass war das Konzert „Frühbarock von Nord bis Süd“ mit dem Ensemble Sed Formosa in der Marienkapelle. Vier Instrumentalisten, allesamt Spezialisten der historischen Aufführungspraxis, und ein Sopran ließen diesen Abend zu einem musikalischen Kleinod werden. Denn, unter der Leitung von Pirmin Frisch, ist sein Spiel auf dem Zink jedes Mal eine neue Bereicherung.

Es ist eine besondere Atmosphäre beim Betreten der Marienkapelle, wofür die Besucher den Weg durch die Kirche St. Georg und Jakobus nehmen mussten. Versteckt liegt die neu restaurierte Kapelle, die Friedrich Hechelmann jüngst erworben hat.

„Es ist für uns eine Premiere“, freute sich Till Bastian in seiner Einführung über den regen Zuspruch. Die Kapelle sei ein Herzstück der Isnyer Kulturgeschichte und des einstigen Benediktinerklosters. Für kulturelle Zwecke wie diesen solle der Raum künftig genutzt werden ebenso wie die Räume oberhalb der farbig gefassten Decke. Während Bastian den Namen des Ensembles mit dem Hohelied Salomos und der Textzeile „nigra sum sed formosa“ in Verbindung brachte, erläuterte Frisch, dass der Titel oft in Marienvertonungen auftauche und sich auf die sogenannten Schwarzen Madonnen in Frankreich beziehe.

Für ihn sei es nach 2014, als er erstmals mit einem Marienprogramm hier aufgetreten sei, ein schönes Zurückkommen. Dieses Mal liege der Fokus auf deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Allerdings sei die Auswahl recht bescheiden, dominierte doch Italien das Musikgeschehen zu dieser Zeit.

Neu war das Aufkommen des Generalbasses, und wie das im Unterschied zu noch renaissancezeitlichen Werken tönte, zeigte gleich zu Beginn Johann Stadens „Canzon Primi Toni à 4“. Ansgar Adamietzs Truhenorgel erklingt hier noch polyphon und gleichberechtigt mit Ekkehart Mirwalds Barockgeige, Karoline Bohns Cello und Pirmin Frischs Zink. Dessen eher unscheinbares flötenartiges Instrument entwickelt auf der anderen Seite einen durchdringenden klaren Trompetenton von betörender Schönheit.

Hinzu trat Judith Adamietzs Sopran in geistlichen Werken von Dietrich Buxtehude, Johann Rosenmüller und Felician Schwab. Reihenweise bekam sie nach Konzertende Komplimente für ihre sprachlich und gesangstechnisch virtuos ausgestalteten Interpretationen. Insbesondere ihr „Laudate pueri“ des Braunschweiger Komponisten Nicolaus Adam Strungk erfüllte den Raum mit einem Geist, der alles Weltliche für einen Moment vergessen ließ. Ihre Vokalstimme ist von solcher Klarheit und Eindringlichkeit, die jede Nuance lautmalerisch formt und so den Abend zu einer melodiösen Kostbarkeit machte.

Im Wechsel damit trat in Gottfried Fingers hochbarocker Sonata seconda à 3, op. 1, Nr. 2 die Besetzung aus Barockgeige, Orgel und Gambe in den Vordergrund. Über das Basso Continuo der Orgel erhoben sich Solopartien der beiden Streicher, die in großer Getragenheit hinüber zu einer leicht fortschreitenden Melodie mit allerhand Verzierungen wechselten, um hingebungsvoll und von innigem Charakter auszuklingen.

Immer wieder leuchtet die italienische Verspieltheit auf. So in Rosenmüllers Sonata seconda à 2 oder auch in dessen Sonata Terza à 2, wenn sich zwischen Cello und Geige ein hochdynamischer Dialog entfaltet. Großes Kompliment an das Ensemble.