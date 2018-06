Wie eine junge Familie in die Obdachlosigkeit abrutschte

Vor zwei Wochen kamen Manuela S. und Rupert K. (Namen von der Redaktion geändert) in die Isnyer SZ-Geschäftsstelle. Sie baten um Hilfe und erzählten ihre Geschichte.

Ob diese in allen Details den Tatsachen entspricht, müssten weitere Recherchen ergeben, denen nicht nur Datenschutzgründe im Weg stünden. Ebenso schwer ist zu eruieren, ob es sich um einen Einzelfall handelt. Von einer Stiftung in Isny, die Wohnraum für Bedürftige zu organisieren versucht, war jedenfalls zu erfahren: „Solche Fälle häufen sich in letzter Zeit.“

Das Schicksal, wie es die beiden 30-Jährigen der Redaktion schildern, verdeutlicht indes exemplarisch, was Obdachlosigkeit – ganz abseits des Klischees vom Penner unter der Brücke – im Jahr 2018 bedeuten kann. Auch in Isny. Und welche Umstände dafür ursächlich sein können.

Neun Absagen in einem Monat

Seit zwei Jahren würden sie als Obdachlose gelten, erzählen S. und K. Seit September 2017 leben sie in einer Notunterkunft der Stadt – einer Dachwohnung mit winziger Küche und Wohn- respektive Schlafzimmer, zusammen vielleicht 20 Quadratmeter. Obwohl sie einen Wohnberechtigungsschein besäßen, fänden sie auf dem freien Markt keine Wohnung: „Wir haben in Isny, Wangen und Leutkirch geschaut, innerhalb von nur einem Monat kamen neun Absagen“, berichten die beiden so resignierend wie wütend, auch angesichts von „viel Leerstand“ in Isny.

Bad und WC teilen sie sich mit weiteren obdachlosen Personen. Unter ihnen laut K. „ein Alkoholiker, von dem eine Gefahrenlage, ausgeht – er hat meine Frau mit einem Messer bedroht, sie wurde fast erstochen.“ Nur dank seiner „Kampfsport-Ausbildung“ sei ihm gelungen, den Angriff abzuwehren, bis die Polizei eintraf. K. sagt, er habe Anzeige erstattet. Der SZ liegt ein Schreiben vor, das inhaltlich nicht auf die Auseinandersetzung eingeht und in dem von „unterschiedlichen Darstellungsweisen der Konfliktbeteiligten“ die Rede ist, weshalb „die Staatsanwaltschaft zur abschließenden Entscheidung“ hinzugezogen werden soll.

Mehrfach die Polizei gerufen

Auf SZ-Nachfrage teilte das Polizeipräsidium Konstanz telefonisch mit, dort sei von einer Messerattacke nichts bekannt. Ein Sprecher bestätigte nur, dass Beamte mehrfach in die städtische Notunterkunft „zu Vorfällen gerufen worden“ seien.

K. schildert die Zustände im Haus mit 20 Notwohnplätzen drastisch: Scheiben würden zerschlagen, Briefkästen demoliert, eine Haustür sei zertrümmert worden, vor dem Haus liege Müll, für zehn Personen gebe es lediglich drei Mülltonnen, auch habe er bei der Stadt vergeblich um einen Altpapier-Container gebeten: „Es wird nichts getan, wenn man was braucht, man wird nur angepflaumt.“

Die zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus behandle ihn „herablassend“ und ziehe ihren Vorgesetzten hinzu, wenn Gespräche stockten. „Dabei mache ich sogar eine Art Hausmeister, habe selbst ein Schloss in eine Zwischentür eingebaut und musste in der Wohnung mal eine Käferplage bekämpfen“, unterstreicht K. Die Stadt mache ihn dagegen für einen Riss in der Zimmerdecke und in einem Stützpfeiler verantwortlich. Dabei soll das Gebäude dieses Jahr abgebrochen werden.

Weil Manuela S. hochschwanger war (inzwischen hat sie ein kleines Mädchen zur Welt gebracht), die Notunterkunft aber nicht für Erwachsene mit Kindern geeignet ist, hat die Stadt der jungen Familie ein anderes Quartier zugewiesen.

Doch für die Umzugskosten wolle das Rathaus nicht aufkommen, erzählt das hilfesuchende Paar in der SZ-Redaktion. „Der Topf in Isny ist leer“, habe die Begründung gelautet.

Vom „APeVau Arbeitsprojekte e.V.“ in Wangen gibt es einen „Kostenvoranschlag für Umzug innerhalb von Isny“. Der listet auf: Fünf Helfer je 3,5 Stunden je 20 Euro, gesamt 350 Euro, ein Transporter mit Hänger für vier Stunden je 25 Euro, gesamt 100 Euro, 35 Kilometer je 0,35 Euro, gesamt 12,25 Euro, in der Summe 462,20 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer (32,30 Euro) ergeben als „Endbetrag 494,50 Euro“.

Eigene Möbel sind nicht erlaubt

Geld, über das die Beiden nicht verfügen. Und ein Ansatz, den sie für völlig unverhältnismäßig erachten. Eigene Möbel haben sie nicht, sie dürften diese auch nicht in die städtischen Unterkünfte einräumen. Über eine dringend benötigte Wickelkommode liefen Verhandlungen: „Wir leben aus Kisten und Kartons, für die braucht es keine fünf Helfer.“

Immerhin hätten sich inzwischen die beiden Kirchengemeinden in Isny und eine regionale Nothilfeorganisation bereit erklärt, die Umzugskosten zu übernehmen. Bis zum 30. Juni müssen S. und K. laut einer „Umsetzungsverfügung“, die die Stadt ausgesprochen hat, in eine Zweizimmerwohnung wechseln.

Balkon einsturzgefährdet

Die stellt sich beim Ortstermin wenig ansehnlich dar: dunkelbraunes Plastik-Holzimitat an der Decke, orange gestrichene Wohnzimmerwände (abgesehen vom großen, weißen Fleck, der noch die Silhouette der Schrankwand eines Vorbewohners abbildet), ein gesperrter, weil einsturzgefährdeter Balkon, Dusche mit WC auf dem Flur. Über dem Spülkasten ist ein Geldautomat in die Wand gemauert, dessen Zweck nicht eindeutig ist: „1 Euro“, steht über dem Einwurfschlitz.

Den Umzug kann die junge Mutter ebenso wenig bewerkstelligen wie ihr Lebensgefährte. Bis zu einem Arbeitsunfall vor vier Jahren habe er als Fachlagerist gearbeitet, seither sei er arbeitslos. Vor gut zwei Jahren habe er einen Bandscheibenvorfall erlitten. K. hat sichtbare Schwierigkeiten mit einem Arm. Er nehme starke Schmerzmittel, morgens falle ihm das Aufstehen mitunter sehr schwer.

„Ich würde gerne arbeiten, wenn es gesundheitlich ginge“, betont K. Er bemühe sich um eine Umschulung, wobei „Dauersitzen oder -stehen nicht geht, doch von der Arbeitsagentur kommt nichts“. Zwischenzeitlich habe er als Zusteller gearbeitet, das Jobcenter habe ihm dann allerdings „den Führerschein verwehrt, obwohl ich das Geld nur als Darlehen wollte“.

Vermieter stöberte in Unterlagen

Auf die Frage, wie es überhaupt zur Notlage gekommen sei, berichtet K., dass der Vermieter der letzten regulären Wohnung „meine Freundin gestalkt hat, er hat ihr beim Duschen zugeschaut, und in unserer Abwesenheit ist er in unsere Räume gegangen, hat alles durchstöbert, er wusste Dinge, die er nur aus unseren Unterlagen wissen konnte“. Das habe sie veranlasst, keine Miete mehr zu bezahlen, wobei sie „das Geld auf die Seite gelegt“ hätten. Die Sache sei vor Gericht gelandet, „dann kam die fristlose Kündigung“.

Mehrfach unterstreicht K.: „Wir waren mal Steuerzahler.“ Jetzt fühle er sich im Stich gelassen. Seit seinem fünften Lebensjahr lebe er in Isny, seine Partnerin sei vor zehn Jahren in die Stadt gezogen. Er habe sich unter anderem in der Jugendarbeit engagiert, „aber dadurch, dass wir obdachlos geworden sind, haben sich einige abgewandt“.

Die Auflistung, welche Behörden und Personen sich mit dem Schicksal der Familie befassen, umfasst nicht nur Hausarzt, Amtsarzt, Rückenspezialist, Rehaklinik, Krankenversicherung, Arbeitsagentur, Jobcenter, Caritas, Stadtverwaltung, Jugendamt. Eher beiläufig erwähnt K., dass er SPD-Mitglied ist. Seither besteht Kontakt zu Gemeinderat Otto Ziegler, der erste Hilfestellungen und Tipps geben konnte.

Schritte, die künftig eine Sozialbetreuung für Obdachlose in Isny übernehmen könnte. Denn, sagt K.: „Mir ist das alles zu viel, ich hatte schon einen Nervenzusammenbruch – ich kann nicht mehr.“

