Wie ein Schwerstbehinderter Jura studiert

Es war ein höchst wertvoller Abend, zu dem das Isnyer Gymnasium in Kooperation mit dem ökumenischen Arbeitskreis Bildung eingeladen hatte – nur leider sehr mäßig besucht: Der 25-jährige Timo Karff, der seit seiner Geburt weder sprechen noch selbständig atmen und schlucken kann, durfte 2013 am Isnyer Gymnasium sein Abitur ablegen – mit der Traumnote 1,4.

Sein Wissen hatte sich Karff weitgehend autodidaktisch, also durch Bücher, Internet und „Fernunterricht“ angeeignet. Jetzt studiert er im sechsten Semester Rechtswissenschaften an der Uni Augsburg mit dem Schwerpunkt Sozial- und Arbeitsrecht.

Timo Karffs Leben nachzuzeichnen würde hier den Rahmen sprengen. Nur so viel, erzählt seine Betreuerin Ulla Führing: „Als Timo drei Jahre alt war, habe ich mitbekommen, dass seine völlig überforderten Eltern mit den Ärzten diskutiert haben, ob man nicht besser die Geräte abschalten soll, die Timo am Leben halten.“ Alternativ stand zur Debatte, Timo abzugeben. Es sei doch eine legitime Frage, ob sich so ein Leben lohnt. „Ist es denn nicht besser, dass man so nicht leben muss?“ Diese Frage stand im Raum.

Ulla Führing wuchs als Kriegswaise bei Tanten auf und später auch im Behindertendorf der Diakonie in Bethel bei Bielefeld. Sie wurde Erzieherin, holte das Abitur nach, studierte Pädagogik, wurde Lehrerin, näherte sich der Waldorfpädagogik. Auch ihr Leben voller Schicksalsschläge und Wendungen kann hier nicht nachgezeichnet werden.

In den Jahren in Bethel habee sie erlebt, so erzählt sie, wie abgründig unmenschlich der Gedanke von „lebensunwertem Leben“ sei. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass jede Einschränkung auf irgendeine Art ausgeglichen werde – „oft ein Ausgleich auf allerhöchstem Niveau.“

Bei Timo sei es die Gutmütigkeit und seine Intellektualität: „Ich habe mir als Berufung auferlegt, Timo als Pflegemutter anzunehmen – ohne medizinische Ausbildung. Meine Liebe zu Timo musste reichen.“

Zur Schulfremdenprüfung (Abitur) angefragte Gymnasien hätten abgelehnt mit der Begründung fehlender Erfahrung und zu großem Aufwand: „Wie sollen wir eine mündliche Prüfung abnehmen von jemandem, der nicht sprechen kann?“ zitiert Führing aus Begründungen.

Jochen Müller, Leiter des Isnyer Gymnasiums, und sein Stellvertreter Axel Bächi sagten 2013 jedoch „ja, und die ganze Lehrerschaft hat mitgezogen“, erinnert sich Bächi. „Wir haben Timo nie klagend erlebt, sondern immer mit seinem Ziel vor Augen. Wenn man von Demut sprechen will, ist es bei Timo angebracht.“

Hinterher könne man sich den Vorwurf machen, dass sie damals nicht mehr Begegnungsmöglichkeiten mit den Schülern, vor allem mit den anderen Abiturienten im Sinne der Inklusion in die Wege geleitet hätten. Das hätte Timo wohl auch befürwortet, wie er mit Hilfe seines Sprachcomputers zu verstehen gibt. „Behinderung ist für mich nicht negativ besetzt – ich bin nur krank, wenn ich erkältet bin“, schreibt er.

Zwischendurch redet Timo mit seiner Pflegemutter mit der Fingersprache. Dabei bewegen sich seine Finger blitzschnell, Ulla Führing versteht jedes „Wort“.

Sein Jurastudium absolviert Timo zum Teil als Fernstudium an der Uni Augsburg, zu bestimmten Vorlesungen und Fallbesprechungen müsse er auch gefahren werden. Die Suche nach einer Kanzlei, in der er sein Uni-Praktikum absolvieren kann, sei schwierig gewesen, erzählt Führing. Karff ergänzt: „Nur eine Kanzlei hat zugesagt, und genau die hatten ein behindertes Kind in der Familie.“

Als Studienschwerpunkt habe er Sozial- und Arbeitsrecht gewählt mit der Absicht: „Ich möchte einmal Opfern unserer kapitalistischen Wirtschaft helfen und gegen kapitalistische Strukturen tätig werden.“ Karffs Ankündigung heißt nichts anderes als: Zukunftspläne. Lebenslust.