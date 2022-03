Wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann

Beim 12. Isnyer Energiegipfel am Samstag, 26. März, ab 14 Uhr im Kurhaus am Park in Isny, den das Regionale Energieforum Isny (Refi) zusammen mit der Stadt Isny veranstaltet, steht die Mobilität der Zukunft auf dem Programm. Ab 14 Uhr geht es um Batteriefahrzeuge, Antriebsarten für Fahrzeuge werden ab 15 Uhr vorgestellt. Und ab 16 Uhr geht es um die klimafreundliche Mobilität in der Allgäustadt selbt.

Professor Eckhard Berger, Refi-Gründungsmitglied und langjähriger Elektro-Mobilist, setzt sich in seinem Vortrag mit der Technik und den Umweltaspekten von Batteriefahrzeugen auseinander. Im Fokus stehen Aufbau, Reichweite, Ladetechnik, Lebensdauer, jedoch auch Ökobilanz, „Second live“ und Recycling. Der Vortrag beschäftigt sich mit Aussagen wie die, dass ein Batterieauto den bei der Batterieproduktion erzeugten CO2-Rucksack nie oder erst nach sehr langer Laufstrecke ausgleiche und dann als Müll entsorgt werden müsse, wobei wertvolle Rohstoffe verschwendet würden. Weil die Entwicklung jedoch schnell voranschreite, seien viele anfängliche Probleme durch die technischen Fortschritte obsolet geworden, will Berger in seinem Vortrag herausarbeiten. Zunehmend werde die Batterieproduktion, die bisher zum größten Teil nur in Asien stattfindet, nach Deutschland und Europa verlegt.

Der Chemiker Professor Maximilian Fichtner ist unter anderem Direktor am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) für Elektrochemische Energiespeicherung und Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. In seinem Vortrag ab 15 Uhr in Isny mit dem Titel „Welcher Antrieb für welchen Einsatz?“ vergleicht Fichtner E-Fuels, Wasserstoff und Elektromobilität.

Der Referent hat an der Entwicklung von E-Fuels und Wasserstoffantrieben gearbeitet und seine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind Rohstoff- und Nachhaltigkeitsfragen, neue Prinzipien der Energiespeicherung und die Herstellung und Untersuchung der dafür benötigten Materialien. Damit ist er der Experte für die unterschiedlichen Antriebe der zukünftigen Mobilität nach dem Ende der Verbrennungsmotoren mit fossilen Brennstoffen.

Wie kann klimafreundliche Mobilität in Isny vorangebracht werden? Marion Kolb, Sachbereichsleiterin für nachhaltige Mobilität bei der Stadt Isny, stellt das Isnyer Carsharing und Neuerungen bei dem bestehenden Angebot von Bus und Bahn in der Region vor und gibt einen kurzen Ausblick auf Mobilitätsthemen, an denen derzeit in Isny konkret gearbeitet wird.

Anschließend erklärt Lena Klause das neue Konzept „Mobilitätsstation“ und eine mögliche Umsetzung im ländlichen Raum. Klause ist Koordinatorin für Mobilitätsstationen bei der Mobilitätszentrale Isny, eine vom Land Baden-Württemberg geförderte Stelle. Im zweiten Vortragsteil wird Yannick Schäffner von den aktuellen baden-württembergischen Reaktivierungsplänen im Schienenverkehr berichten.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme am Energiegipfel zu ermöglichen, können auch diese Vorträge sowohl in Präsenz wie auch online verfolgt werden. Aktuelle Informationen und den Programm-Flyer zum Energiegipfel finden Interessierte online unter www.isny.de/energiegipfel oder www.energieforum-isny.de. Dort werden die Links für den Onlinezugang zu den einzelnen Veranstaltungen veröffentlicht.