Wie die Kirchen 1933 ihren Frieden mit Hitler schlossen

Die Stühle reichten nicht aus für die vielen Zuhörer, die sich unlängst im Gemeindehaus St. Michael eingefunden hatten, um einem Vortrag von Manfred Haaga beizuwohnen. Er beleuchtete, wie sich die Kirchengemeinden 1933 in Isny verhielten, als Adolf Hitler an die Macht kam. Der fachkundige ehemalige Geschichtslehrer am Gymnasium unternahm den Versuch, den Spuren jener Zeit nachzugehen, wobei er sich auf namhafte Historiker ebenso bezog wie auf Quellen im städtischen und evangelisch-kirchlichen Archiv.

Haaga stellte ein Zitat des Historikers Manfred Gailus voran: „Für viele Deutsche kam die Erfahrung des Umbruchjahres 1933 einem religiösen Erweckungserlebnis gleich. Das gilt für große Teile der damals rund 40 Millionen Protestanten, und das gilt, wenngleich abgeschwächt, auch für erhebliche Teile der etwa 20 Millionen Katholiken. Man empfand das Erlebnis 1933 als eine wundergleiche Zeitenwende, als die ersehnte Überwindung der Weimarer Epoche.“ Dabei habe es keines Zwangs von außen durch die NSDAP bedurft, vielmehr habe der Protestantismus dem anschwellenden Nationalismus bereitwillig, vielfach fasziniert, seine Türen geöffnet. Gleiches habe aber auch für Teile der Katholiken gegolten. Bezogen auf den gesamten Zeitraum des Dritten Reiches sei Widerstand in den beiden christlichen Kirchen eher die Ausnahme gewesen: „Anpassung und Partizipation am NS-Regime waren weit verbreitet“, resümierte Haaga.

„Vorschnelle Urteile und Verurteilungen gehen heute leicht von der Hand“, räumte Haaga ein. Vergessen werden dürfe aber nicht, dass der Gegner der Kirchen damals eine radikale Gruppierung war, die sich ab 1933 schrittweise aller staatlichen Repressionsmittel bediente, um eine totalitäre Diktatur zu errichten. „Wir sollten heute versuchen zu verstehen, sollten versuchen, uns in die Menschen damals hineinzuversetzen“, sagte Haaga. Empathie zu entwickeln sei nicht gleichbedeutend mit Sympathie.

Die katholische Kirche habe vor 1933 wegen der religionsfeindlichen Aspekte des Nationalsozialismus noch den Eindruck einer Gegnerschaft vermittelt, angesichts der Ermächtigungsgesetze jedoch eine Kehrtwende vollzogen. In der evangelischen Kirche finde man im Jahr 1933 eine Vielzahl von Meinungen zum Problem Kirche und Nationalsozialismus. „Insgesamt ergibt sich dort eher eine Hin- als eine Abgeneigtheit. Die Reaktionen auf die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler reichten von jubelnder Begeisterung bis zur Betonung notwendiger kirchlicher Unabhängigkeit – bei grundsätzlicher Bejahung des nationalen Aufbruchs“, sagte Haaga. Und gewisse Formulierungen katholischer Bischöfe beinhalteten zwar keine Begeisterung, sie seien in den Gemeinden dennoch mit Erleichterung aufgenommen worden. Man habe sie weitgehend als Freigabe des Wegs ins Dritte Reich verstanden, auch für katholische Christen, erklärte der Referent.

Distanz nicht erkennbar

So hat Haaga herausgefunden, dass sich an der Einweihung der „Adolf-Hitler-Anlagen“ am Obertor in Isny am Sonntag, 9. Juli, „einer gewaltigen Kundgebung der braunen Armee“, neben dem Gemeinderat auch die vollständige Geistlichkeit der katholischen und der evangelischen Kirche beteiligte. „Eine Distanz zu den neuen Machthabern ist in Isny nicht erkennbar“, bilanzierte der Historiker. Gar landesweit Aufsehen habe die kirchliche Weihe einer Hakenkreuzfahne vor dem Hochaltar der Kißlegger katholischen Kirche erregt. Von Pfarrer Emil Wahr sind folgende Schlussworte seiner Predigt überliefert: „Ein Blick auf Euren Banner drängt uns auf: Eins und verbunden mit Eurem Volke, verbunden mit Gott, verbunden in treuer Gefolgschaft mit der gottgewollten Führerschaft und Autorität, verbunden in Treue bis zum Tode mit dem Banner.“ Nach Wahr ist ein Weg benannt.

Für die Protestanten sei keine Kehrtwende nötig gewesen. Ein Beleg für eine angestrebte Synthese von Christentum und völkisch-nationalsozialistischem Gedankengut sei beispielsweise ein Dokument, das wohl 1933 bei der Renovierung des Turms der Nikolaikirche hinterlegt wurde und in dem es unter anderem heißt: „Wir gedenken des wunderbaren Aufschwungs, den Gott unserem Volk schenkte.“ In diesem Dokument offenbare sich ein Geschichtsbild, das insgesamt geprägt sei durch zutiefst konservative, nationalsozialistisch-völkische Ideen, sagte Haaga.

Aus heutiger Sicht sei besonders beklemmend, dass alle Maßnahmen der Nazifizierung gerechtfertigt und verharmlost worden seien: die Auflösung der Parteien, das Ende der parlamentarischen Demokratie. Außerdem offenbare sich eine Stimmung des „Antijudaismus“, von „vergiftendem und zersetzendem Einfluss des Judentums“ sei gar die Rede. „Beide Kirchen haben im Laufe des Jahres 1933 ihren Frieden mit Hitler geschlossen, die einen früher, die anderen später“, schloss Haaga.