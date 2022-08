Isnyerin schreibt Kinderbuch im Lockdown – Inspiriert von einer wahren Geschichte

„Schon seit meiner Kindheit liebe ich Bilderbücher, sie sind eine große Leidenschaft von mir, ich besaß davon tatsächlich mehr als Spielsachen“, erzählt Karin Keck. Dieses Faible hat sie als Erwachsene nun „reaktiviert“ – und selbst ein Kinderbuch geschrieben: „Foxy, der bunte Fuchs“ lautet der Titel.

Darin erzählt die 42-jährige Isnyerin die Geschichte eines kleinen, neugierigen Fuchses, der ein Städtchen mit seinen nächtlichen Besuchen unsicher macht: Aus Gärten, verschwinden plötzlich Dinge, doch weiß zunächst niemand, wer der Übeltäter ist. Die Bürger geraten in Aufruhr, bis der „Fall“ von zwei Jungs in die Hand genommen wird, die dem Dieb mit cleverer Tücke schließlich das Handwerk legen können.

Corona machte sie zur Autorin

Bemerkenswert sind die Umstände rund um die Entstehungsgeschichte und die Veröffentlichung des 34 Seiten schmalen Werkes, das für Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren gedacht ist – zum vorgelesen Bekommen oder zum selber Lesen.

Denn erst die Corona-Pandemie machte Karin Keck zur Kinderbuchautorin. Ursprünglich hatte die 1980 in Landsberg am Lech Geborene und in Holzhausen bei Buchloe Aufgewachsene ab 1998 am Berufskolleg der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (NTA) in Isny den Beruf der Pharmazeutisch-Technischen-Assistentin erlernt.

Sie blieb in der Stadt hängen, arbeitete viele Jahre in einer Apotheke sowie in Industrieunternehmen für Pharma- und Medizinprodukte, bis sie 2018 ins Immobilienbüro ihres Mannes mit einstieg, den „Familienbetrieb“ hinterm Blaserturm im einzig verbliebenen „Altstadthaus“ in der Hofstatt.

Ihr Kinderbuch „Foxy, der bunte Fuchs“ hat die Isnyerin Karin Keck auf Deutsch und auf Englisch veröffentlicht. (Foto: privat)

„Meine Eltern hatten nicht viel Zeit für meine vier Brüder und mich, da mein Vater Landwirt war und ihn meine Mutter unterstützte sowie mit Haushalt und Kindern rund um die Uhr beschäftigt war“, erzählt Karin Keck. „Doch Abends gab es immer eine Gute-Nacht-Geschichte, das war immer etwas Besonderes und der Beginn meiner Leidenschaft für Bücher“, erinnert sie sich.

Herzenswunsch erfüllt

Nach jahrelanger Krankheit sei ihr Vater an Leukämie gestorben „als ich 13 Jahre alt war, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis in meiner Kindheit, somit hatte die Mutter noch weniger Zeit, doch wir Kinder sind alle schnell selbstständig geworden und haben heute noch einen sehr guten Zusammenhalt“, berichtet Keck weiter.

Auch ihrem Sohn, der inzwischen 15 Jahre alt ist, habe sie „von Anfang an immer viel vorgelesen und die gemeinsame Zeit dabei genossen, auch bei ihm hat sich eine Begeisterung für Bücher entwickelt“.

Über all die Jahre sei der „Herzenswunsch, ein eigenes Kinderbuch zu schreiben“ immer größer geworden: „Denn was gibt es Schöneres als ein gutes Buch? Vorgelesen von einer lieben Person, an die man sich rankuschelt und gespannt eine Geschichte verfolgt und dazu viele bunte Bilder ansieht?“, fragt die Neu-Autorin und gibt zugleich die Antwort.

Sie finde es „einfach schön, wenn Kindern viel vorgelesen wird, das schafft Nähe, fördert emotionale und soziale Kompetenzen und weckt in ihnen auch später einmal Interesse am Lesen“, ist Karin Keck überzeugt.

Idee aus der Zeitung

So entstand während des ersten Corona-Lockdowns „Foxy, der bunte Fuchs“, als die Familie ihr Immobilienbüro, wie viele andere Läden in Isny auch, für einige Zeit schließen musste. „Da gab’s noch keine Masken, und Desinfektionsmittel waren eine Zeit lang eine Rarität“, blickt Keck zurück.

Die finale Idee für ihr Kinderbuch habe ein Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ geliefert, in dem über einen Fuchs in Wangen berichtet wurde, „der den Leuten Schuhe von Ihrer Terrasse geklaut hat – diese Schlagzeile hat mich quasi zu meiner Geschichte inspiriert, ich habe die Zeit genutzt, die ich hatte, und meiner Kreativität freien Lauf gelassen“.

Als sie ihre Geschichte fertig erzählt und zu Papier gebracht hatte, sei sie „durch viel Recherche“ auf den „Re Di Roma-Verlag“ gestoßen, der Bücher nachhaltig, also nur auf Nachfrage druckt, und zugleich Verlags-Konditionen anbietet: ein Paket „mit vielen Dienstleistungen“ wie zum Beispiel die Druckvorstufe und ein Musterbuch, die Veröffentlichung selbst, eine ISBN-Nummer und die Meldung beim „Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)“, bei der Deutschen Nationalbibliothek sowie die Anmeldung bei Amazon und bei den großen „Barsortimentern“ Libri, KNV oder Umbreit.

Außerdem biete der Verlag auf seiner Website einen eigenen Autorenbereich, berate persönlich und biete Hilfe an bei der Gestaltung eines Buches. Im Gegensatz dazu hätten „die meisten großen Kinderbuch-Verlage ihre eigenen angestellten Autoren“, aber auch Illustratoren, „da hat man als Newcomer kaum eine Chance“, sagt Keck.

Ihre Recherchen und der Kontakt zum Verlag führten sie auch zusammen mit dem Illustrator Stefan Theurer, der unter anderem schon für den Ravensburger Verlag gearbeitet hat, und der die Geschichte von „Foxy“ in bunte Bilder transponierte.

Fortsetzung geplant

Karin Keck hofft und wünscht sich, dass ihr Kinderbuch mit dazu beiträgt, dass „das Lesen in Form von Vorlesen bei kleinen Kindern und generell das Lesen bei Kindern wieder mehr im Fokus stünde, das fände ich sehr schön“.

Zumal ihr auffalle, „dass sich auch schon kleine Kinder in ihrer Freizeit viel zu viel mit Medien wie Fernsehen, PC, Laptops und Handys aufhalten“. Dabei hätten „Eltern sicherlich einen großen Einfluss darauf, Kinder fürs Lesen zu begeistern, wenn sie es selbst vorleben und die Kinder schon früh ans Lesen heranführen“.

Derlei Gedankengänge führen die frisch gebackene Autorin zuletzt in die eigene Kindheit zurück: „Wir haben früher den ganzen Tag draußen gespielt, ich bin froh so aufgewachsen zu sein! – Ein Opa von mir hat sich immer selbst Geschichten ausgedacht, er war wirklich ein großartiger Erzähler, meist hat er sich Tiergeschichten ausgedacht.“

So schließe sich der Kreis. „Foxy hat für mich zwei Bedeutungen: Einmal, weil ’Fox’ Fuchs heißt, und weil mein Opa einen Hund namens Foxy hatte, mein Lieblingshund, weil er so brav und lieb war.“

Übrigens hat Karin Keck so viel Freude am Kinderbuchschreiben gefunden, dass sie auch ohne Lockdown weitermacht: Im Herbst soll die Geschichte weitergehen, Arbeitstitel ist „Foxy und der Schnee“.