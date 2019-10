Wie aus „Viehwoidlern“ Isnyer wurden

Nach Erinnerungscafés mit den älteren Herrschaften in den Isnyer Ortschaften und zu verschiedenen Themen in Isny über „die gute alte Zeit“, war nun auch die Vorstadt dran, umgangssprachlich die Viehwoid genannt. Genau 20 Viehwoidler trafen sich mit Ute Seibold um die Viehwoid durchzuschwätze. Für Ute Seibold ist beim Aufbau des neuen Museums im Schloss wichtig, dass auch die Geschichte „seit Menschengedenken“ dort einen Platz findet.

Im Gespräch war man sich schnell einig, dass es sich bei Viehwoid und Vorstadt um ein und denselben Stadtteil handelt. Wo aber die Grenze verläuft zwischen der städtischen Wassertor-Vorstadt und der Viehwoid, das musste trefflich diskutiert werden. Ab Scherrwiesenweg über die sumpfigen Wiesen, südöstlich hinüber zur Ach, Kastellstraße, Senngutweg und bis zum fürstlichen Herrenbergpark, das sei die Viehwoid. „Aber zu unserer Jugendzeit gab's noch keine asphaltierte Straßen, allenfalls Schotterwege,“ wird angemerkt. Und es hätte auch nur Hausnummern gegeben.

Unabhängigkeit angestrebt

Josef Richard wusste, dass seltsamerweise die Reiffenstraße mitten in der städtischen Vorstadt, auch zur Viehwoid gehörte. Es müsse wohl damit zusammenhängen, dass das Kloster (später Herrschaft Quadt) als ursprünglicher Eigentümer der Viehwoid, dort auch eine Wiese besaß.

Gemeinsam wurde die Entstehungsgeschichte der einst selbständigen Vorstadtgemeinde, der Viehwoid, vor den Toren der Stadt zusammengetragen. Das Kloster strebte Anfang des 18. Jahrhunderts die Unabhängigkeit von der damals hoch verschuldeten Herrschaft Trauchburg an. Dies war des Klosters Gelegenheit sich freizukaufen mit der Absicht, auf den Adelegghöhen Lehenbauern und ebenso im Grasland in unmittelbarer Nähe des Klosters, in der Viehwoid, Milchhof und Klosterbedienstete als Bauern und Handwerker anzusiedeln. Man wusste auch, dass ihnen das Kloster das Baumaterial lieferte, dass sie jedoch ihre Häuser selber aufbauen mussten.

Reformation reißt Gräben

Seit der Reformation war die Trennung zwischen den Evangelischen der Stadt und den Katholiken der Viehwoid und des Umlandes unüberbrückbar tief, so wird erzählt. Sogar auf dem Friedhof wurden pietätlose Fehden ausgetragen. Unerträglich, dass die Konfessionsverschiedenen in „Bufflers Garten“, auf dem Friedhof wieder nebeneinander liegen sollen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde endlich ein Stück für den Friedhof abgegrenzt und mit der Kapelle dem Heiligen Josef geweiht. Es hat allerdings wiederum über 250 Jahre gedauert bis dort auch der erste Evangelische seinen letzten Ruheplatz finden konnte.

Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die politische Karte völlig neu gemischt. Das alte Deutsche Reich zerfiel. Napoleon bestimmte die Politik. Der Grafschaft Quadt wurde das Klosterterritorium in Isny als Ausgleich für deren Verlust der linksrheinischen Gebiete zugewiesen. Jetzt hatte das Kloster eine neue, säkulare Herrschaft: Quadt-Wykradt-Isny. 1806 wurde die Kleinstaaterei dem württembergischen Königreich einverleibt – und auch die Schulpflicht eingeführt.

Eigenen Kirche in der Stadt

Das erste Schulhaus der katholischen Viehwoidler war die spätere Wachszieherei Zengerle. Als später Kinder aus dem Umland dazukamen und sich erste katholische Familien auch in der Stadt niedergelassen haben, wurde auch Schulunterricht in Häusern in der Stadt abgehalten. Die Kirche der Viehwoidler war die Georgskirche. Es soll ums Jahr 1900 wegen Überfüllung sogar Streit um Plätze und Bänke gegeben haben, weswegen die katholischen Städter ihre eigene Marienkirche gebaut haben.

Beim Gespräch über die Jetzt-Zeit nannte Mario Mayer drei geschichtlich bedingte Merkmale der Viehwoidler: Die Konfession und die Zugehörigkeit zur St. Georgskirche in Abgrenzung zur Marienkirche - und zu den Evangelischen sowieso. Die Verbundenheit mit der fürstlichen Herrschaft Quadt – denn dort gab's bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts Arbeitsplätze, zum Beispiel in Brauerei, Hühnerfarm und Wald. Der gesellschaftliche Mittelpunkt sei der Vorstadt-Adler gewesen mit den Stammtischen und Räumen für alle Feste und Feierlichkeiten.

Blick herab auf die Vorstadt

Im Verhältnis zur Stadt scheinen in den Viehwoidler Herzen immer noch tief sitzende Verletzungen zu sitzen. „Die haben auf uns herabgeschaut. Wir waren in ihren Augen halt a bissle minder.“ Und es sei vorgekommen dass jemand sagte: „jetzt kommt wieder so a verstunkener Viehwoidler.“

Man hatte in der Viehwoid auch zwei eigene Lebensmittelgeschäfte und ein Haus in dem man das Waschpulver kaufen konnte. Messer, Beil und Axt brachte man zum Johann Schiller in die Werkstatt zum Schleifen. Der Johann sei auch ein gute Wünschelrutengänger gewesen.

In Erinnerung blieb auch die Anlieferung im Zinksarg des toten Alois Reisinger aus Amerika. Der hatte im Zeppelinwerk in Friedrichshafen gearbeitet und ist bei der Luftschiffkatastrophe in Amerika mit der Hindenburg LZ 129 ums Leben gekommen. „Der wird jetzt no en dem Zinksarg dennaliega.“

Unvergesslich auch, dass bei der Hochzeit von Fürst Paul die ganze Vorstadt eingeladen war. „Da hat man das Bier mit den großen Milchkannen vom Stolz geholt.“

Marxisten auf dem Finkhof

Große Aufregung in der Viehwoid, als Anfang der 70er Jahre eine ziemlich wilde Kommune junger Leute den frei werdenden Finkhof gepachtet hat um dort Schafzucht zu treiben. Junge Männer und Frauen mit langen Haaren seien oft nackt rumgelaufen und geduscht hätten sie sich im Freien alle miteinander. „Die Viehwoidler hend fescht gschompfa – aber älle hend au fescht gugget.“ Man hat wohl auch festgestellt: wenn sich Paare gefunden hatten, hätten sie geheiratet und seien dann auch ausgezogen. Die Heiligenstatue über der Finktor-Haustüre hätten sie durch eine andere Figur – wahrscheinlich durch eine marxistische - ausgetauscht. Anfang der 80er Jahre sei die Gruppe nach Arnach weitergezogen.

1911 wurde die Viehwoid/Vorstadt in die Stadt eingebürgert. Bürgermeister Rainer Magenreuter schrieb 100 Jahre später: „Die Einbeziehung der Vorstadt vor 100 Jahren war wie der Vorbote der Gemeindereform 1972, bei der auch die Ortschaften Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf zur Stadt Isny kamen. Die Vorstadt war also schon immer der Zeit voraus.