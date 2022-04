Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Werte weitergeben, Werte weitertragen“ fand am 6. November 2021 der Secondhand-Verkauf des Rotary Club Isny Allgäu von Kleidung, Schuhen und Accessoires bekannter Marken und Designer in den Räumen von Schloss Isny statt.

Dieser Verkauf war ein großer Erfolg, der in der einzigartigen Atmosphäre des Schlosses in Isny ein besonderes Erlebnis für unsere Besucher war. Deshalb veranstalten wir am 14. Mai einen weiteren Verkaufs- und Aktionstag. Der Verkauf wird im Refektorium des Schlosses Isny zwischen 10 Uhr und 15 Uhr stattfinden.

Goldschmied Uli Milz wird erneut mit dabei sein. Er bietet den Besuchern die Begutachtung von mitgebrachten und nicht mehr getragenen Schmucks für mögliche Umarbeitung an. Ganz getreu dem Motto „Werte weitertragen“.

Der Erlös werden wir Künstlerinnen zugute kommen lassen, die von der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Einschränkungen besonders betroffen sind. Zusätzlich werden wir am Abend des 14. Mai ein Konzert bekannter Künstlerinnen veranstalten.

Für den Verkauf bitten wir wieder um entsprechende Sachspenden: Bekleidung, Schuhe, Taschen, Gürtel und mehr, gerne auch Frühjahrs/Sommerkleidung. Dinge, die ihr „überflüssiges“ Dasein in Kleiderschränken fristen. Mit einem Wort: Schätze, die gehoben und mit Freude weitergetragen werden wollen.

Bringen Sie Ihre Schätze zu uns und schauen Sie sich doch bei uns nach neuem um. Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf, dann können wir einen Termin zur Abholung oder Anlieferung mit Ihnen ausmachen. Email: werte-weiter-tragen@rotary-isny-kultur.de.