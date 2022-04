Werkschau von Gabriele M. Lulay in der Städtischen Galerie

Verschiedene Werke der Bildhauerin Gabriele M. Lulay sind von 1. Mai bis 3. Juli in der Städtischen Galerie im Turm (Espantor) ausgestellt. Die Vernissage am 1. Mai beginnt um 11 Uhr in den Räumlichkeiten des Ateliers „show Päng“ in der Espantorstraße 21, gegenüber der Galerie im Turm. Elisabeth Olberz vom Büro für Kultur wird die Gäste begrüßen, begleitet wird die Eröffnung von der Geschichtenerzählerin Annika Hofmann und Melodien auf der Harfe, gespielt von Melinda Rodrigues.

Die Werkschau sei ein Querschnitt aus Lulays Schaffens, heißt es in einer Mitteilung von Isny Marketing. Angekündigt sind Installationen, Zeichnungen, Objektkästen, Holzskulpturen und sogenannte „Ritzbilder“. Die besondere Beziehung zu Papier – als jahrhundertelanger Träger von Gedanken, Informationen und Bildern - komme in den Werken von Gabriele M. Lulay sehr deutlich zum Ausdruck. Titel der Ausstellung: „… dass ich den Wind sähe“.