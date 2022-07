Werke der Musikgeschichte in Isny

Am Dienstag, 05. Juli, präsentieren um 19 Uhr junge Künstler im Refektorium der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu große Werke der Musikgeschichte. Einige von ihnen haben dabei die Musik ganz konkret als Möglichkeit der Berufswahl im Blick – die Hinführung und Vorbereitung darauf ist neben der musikalischen Breitenarbeit ein wesentlicher Bildungsauftrag der Musikschule. Für Zweigstellenleiter Markus Radigk sei es immer aufs Neue eine Freude, wenn er in diesen besonderen Konzerten die Früchte der Musikausbildung vorstellen und damit Einblick in die Arbeit des Kollegiums geben könne, sagt er. Der Eintritt zum Kammermusikforum ist frei. Um Spenden wird gebeten.