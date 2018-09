Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bahnhofstraße in Isny begangen wurde. Ein Unbekannter riss laut Polizei einen Teil der an der Heckscheibe befindlichen Werbefolie eines auf dem Parkplatz Ecke Bahnhofstraße/Burgplatz abgestellten Auto ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 entgegen.