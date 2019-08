Wer nicht pariert, wird angespuckt

Gabi Maier hatte 15 Kinder im Rahmen des Kinderprogramms bei ihren acht Alpakas auf dem Heslerhof zu Gast. Die Kinder durften die großen Tiere abwechselnd am Halfter auf dem Weg führen. Die Jungtiere sind frei mitgelaufen, wenn auch immer in der Nähe ihrer Mütter. Der Wanderweg führte die Argen entlang durch Wiesen, entlang von Mais- und Silviepflanzungen um den Weiler Stockach herum und wieder zurück zum Heslerhof.

Vor Wanderbeginn gab's freilich eine kurze Einführung zu diesem braven und anpassungsfähigen Wolletier, das ursprünglich im kargen Anden-Hochland Chiles, Perus, Argentiniens und Boliviens beheimatet ist. Maiers haben vor acht Jahren einen Stall gebaut und drei Alpakas für die Beweidung von Böschungen und Hanglagen auf dem Heslerhof gekauft. „Alpakas sind bodenschonende Rasenmäher, weil sie auf ihren Fußballen gehen und die Erde mit den Zehen nicht aufreißen“, so Maiers Kenntnis und Erfahrung. Alpakas seien auch vom ersten Tag an stubenrein, machen ihr Geschäft ganzjährig draußen und niemals im Stall. Sie bekommen nur Gras und Heu zu fressen und selten mal eine Hand voll Leckerli in Form von Kraftfutter.

Erst nach den Eisheiligen wird den Alpakas die äußerst hochwertige Wolle abgeschoren. Bis zum Herbst sei ihnen wieder ein üppiges Wärmepolster nachgewachsen. Maiers lassen die Rohwolle zu Strickwolle weiterverarbeiten. Bäuerin Gabi Maier zeigte den Kinder einige Strickwaren, Decken, Pullover und Bettsocken aus der Wolle der eigenen Alpakas. Jedes Kind darf auch eine Hand voll Rohwolle fürs Weihnachskrippele einstecken.

Alpakas seien in ihrer Anpassungsfähigkeit wahre Wundergeschöpfe der Natur. Weil es im Andenhochland nachts bitterkalt ist und tagsüber brütend heiß, würde eine Alpaka-Mama ihr Baby ausnahmslos vormittags zur Weltbringen. Weil sie ihr Junges nicht mit der Zunge trocknen könne wie die Kuh, müsse es tagsüber von der warmen Sonne getrocknet werden. Auch könne das schwangere Tier wegen einer Schlechtwetterphase die Geburt bis zu zwei Wochen verzögern. Eine Schwangerschaft dauere elfeinhalb bis zwölf Monate. Das Schlachten der Tiere sei in Deutschland verboten. Wenn zu viele auf die Welt kommen, bleibe der Verkauf an andere Interessenten oder Züchter. Ihren Zuchthengst Franz müsse man meist getrennt halten, denn die weiblichen Tiere könnten das ganze Jahr über trächtig werden. Wenn sich aber der Franz einem schwangeren Tier nähert, bekommt er eine Ladung stinkende Spuke an den Kopf geknallt. Alpakas würden niemals miteinander streiten, schon gar nicht gegeneinander kämpfen wie etwa Rehböcke. Sie hätten ihrer ganz eigene Verteidigungsstrategien: Wenn Gefahr droht, legt sich das Alpaka hin in eine Mulde. Wer nicht pariert, wird einfach angespuckt. Die Chefin der kleinen Herde heißt Olivia. Sie will als Erste das Leckerli ergattern.Wer es ihr streitig machen will, kriegt ebenfalls eine Spucksalve ab.

Gabi Maier versucht den Kindern eine weitere angenehme Besonderheit zu vermitteln, nämlich die Fähigkeit Empathie für Menschen zu zeigen. Alpakas würden ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen für Menschen an den Tag legen, denen etwa aus therapeutischen Gründen die Begleitung eines Tieres gut tun würde. Das Tier schenke auf dem gemeinsamen Weg dem menschlichen Partner Aufmunterung und Lebensfreude , so die Erfahrung Betroffener.