Wer kennt schon Isny? Hochschule Kempten führt Untersuchung zu Image und Bekanntheit durch

Nach der deutschlandweiten Befragung des Mittelstand-Instituts an der Fachhochschule Kempten im April 2019 steht fest, Isny ist bei über 2 000 Befragten nur rund einem Viertel der Bevölkerung bekannt. „Das mag ihnen wenig vorkommen“, erklärte Professor Albert Bauer den Isnyer Gemeinderäten, dafür gebe es aber Potential.

Befragt wurden Menschen in Deutschland zwischen 14 und 70 Jahren. Bei den Befragten ab 50 Jahren liegt der Prozentsatz der Bekanntheit etwas höher. Bauer vermutet, dass dies an den Rehakliniken liegen könnte. Außerdem ist Isny in Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern besser bekannter als im Rest der Republik. Nutzer von Social-Media-Plattformen haben zu über zwei Dritteln auch zumindest schon von Isny gehört. Weiter befragt wurde nur diejenigen, denen Isny bekannt war.

Die am häufigsten genannten Assoziationen waren „Allgäu“, „Kurort“, „Wintersport“ und „Urlaub“. Auch im weiteren Verlauf der Präsentation wird klar: Hier liegen die Potentiale, „was Ihnen fehlt ist ein richtiges Profil und eine Positionierung“, erklärte Bauer. Begriffe wie, Wiesen, Almen, Natur, Berge, Radfahren, Seen, Wandern, Tracht werden auch genannt, aber in verschwindend geringer Häufigkeit. Geografisch wird Isny am häufigsten im Allgäu (13,3 Prozent) eingeordnet, manchmal auch in Bayern (3,4 Prozent), sogar die Vermutung Isny liege in Russland (0,1 Prozent) war dabei.

Unter denjenigen, die schon einmal in Isny waren sind die Assoziationen mit dem Allgäu, mit Kur und Reha, Wintersport und Urlaub deutlich höher als bei den „Nicht-Gästen“. Zum selben Ergebnis kommt eine Frage, bei denen die Probanden Begriffe zu Isny zuordnen sollen. Außerdem verbinden Besucher die Begriffe „Sonne“, „Isny macht blau“ und die „Kunsthalle im Schloss“ mit der Stadt.

Weitere Möglichkeit zur Schärfung des Profils sieht Bauer in der Miteinbeziehung von Dethleffs. Mit nur 8,4 Prozent Nennung bei denjenigen, die Isny zumindest dem Namen nach kennen, könnte eine touristische Kooperation mit dem Unternehmen zu mehr Bekanntheit führen.