Wenn Kinderwünsche wahr werden

Am ersten Adventssamstag ist ein besonderer Christbaum in Isny gestanden. Der „Kinderwunschbaum“ war eine Aktion des Deutschen Kinderschutzbundes vom Ortsverein Isny. Auf bunt bemalten Anhängern haben Kinder aus weniger wohlhabenden Familien ihre Weihnachtswünsche notiert. Die Isnyer waren eingeladen, diese Wünsche zu erfüllen. Laut Pressemitteilung kam die Aktion dermaßen gut an, dass bereits alle Anhänger vergeben sind. An den kommenden Adventssamstagen könne der Baum allerdings nicht mehr aufgestellt werden.

Die ausgewählten Wunschkarten können zusammen mit den Geschenken noch bis zum 15. Dezember beim Spielwarenladen Binder, der Igel-Buchhandlung oder in der Stadtbücherei im Hallgebäude abgegeben werden. Das Team des Kinderschutzbundes wird die Geschenke am 19. Dezember an die etwas über 100 Kinder austeilen, was unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen eine große planerische Herausforderung für das ganze Team bedeute.

Das Team des Kinderschutzbundes und das Büro für Stadtmarketing, das die Aktion unterstützt hat, freuen sich riesig über das große Interesse der Isnyer. Alle Wünsche konnten erfüllt werden, berichtet Angelika Biesinger. Einen großen Dank ging an die Kinder vom Kindergarten Fürstin Monika aus Neutrauchburg für den liebevoll gestalteten Baumschmuck.