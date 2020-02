Wenn die Farce auf der Strecke bleibt

Ein rustikal gezimmerter Hochsitz inmitten von waldesgrüner Ausleuchtung hat am Freitagabend das Bühnenbild dominiert. Mit Herbert Häfele und Erich Koslowski postierten sich hoch droben zwei Herren im Jägerkostüm, um im breiten schwäbischen Dialekt über Sinn und Unsinn des Lebens zu philosophieren. Durchaus bitterböse wie Autorin Susanne Hinkelbein ihre kleine Farce „Waidmannsheil!“ verstanden wissen will, mit der die Württembergische Landesbühne im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentöne“ ins Kurhaus am Park angereist war.

Geschafft – Gustav (Herbert Häfele) sitzt schon oben, während Rudolf (Erich Koslowski) sich mühsam die Leiter hochquält hinauf zum Ausguck. Die Jüngsten sind sie nicht mehr, weshalb auch ein sitzfreundliches Keilkissen das harte Holz erträglicher macht. Rund 170 Besucherinnen und Besucher haben sich für diesen 90-minütigen Abend unter der Regie von Klaus-Dieter Köhler entschieden. Einige wenige sind nach 60 Minuten gegangen. Entweder war es ihnen zu langatmig oder sie haben den Dialekt nicht verstanden. Vielleicht ja auch beides zusammen. Wenn Gustav seinen Nebenmann fragt: „Warum warst eigentlich net auf der Beerdigung vom Franz?“ Rudolf antwortet: „Mit dem bin i quitt.“ Gustav: „Was hat er dir tan?“ Rudolf: „Nix, aber i bin halt quitt mit eam.“ Gustav: „Wieso?“ Rudolf: „Weil der zu meiner Beerdigung auch net kommt.“ Geschrieben sollte das keine Hürde sein, doch gesprochen schon. Insbesondere dann, wenn teils nur Bruchstückhaftes oder Genuscheltes im Saal ankommt. Das kann ermüden.

Kabarettisten-Duo als Schauspieler

Häfele und Koslowski als „Die Galgenstricke“ aus dem Kabarettkeller in Esslingen sind als bitterböses zeitkritisches Duo bekannt. Nun als Schauspieler im Jägerdress, wenn um sie herum die Frösche quaken und die Wildsauen grunzen, kommt die Sache nicht so recht in Fahrt. Ist man zu Beginn noch guter Hoffnung, wenn sie alle paar Minuten die Gewehre in Anschlag bringen und in Sicherungsstellung gehen, braucht es spätestens beim Zücken der Bifi-Stangen als Vesper einiges an Geduld. Witzig ist noch ihr Hin und Her mit dem Fernglas, um das sie sich streiten: „Heb doch mal das Glas!“ und schon wickelt sich der Riemen wieder um Rudolfs Hals. Um eine Jägerkomödie geht es hier nicht. Vielmehr um die philosophisch-psychologische Frage, ab wann man bereits zur Täterin oder Täter wird. Wo beginnt das Töten, hat sich die Stuttgarter Autorin Hinkelbein zum Thema gemacht. Mitnichten erst, wenn das Duo die Flinten anlegt, um vorsichthalber in den nächsten Hochsitz hinein zu schießen. Könnte ja sein, dass dort einer hockt, der wiederum sie bedroht. Nein, Täter sind sie längst, sobald sie das Rösle aus Steinhofen ins Visier nehmen. Was stimmt denn mit dem Mädle net, dass sie noch keinen hat. „Die kommt gar nicht mehr hoch, muss ´nen Fangeisen sein“, spekulieren die beiden Schlaumeier und sehen das Blut schon laufen. Scheint ihr gar nix zu machen, um zu erörtern, ob man zum Blattschuss anlegen sollte. Zwischendrin trällern sie munter los, zücken das Akkordeon zu „Waidmannheil“ und „Waldlust“, was einigen Szenenapplaus verdiente.

Was, wenn einen Gedanken verfolgen

Bissiger gerät die Inszenierung beim Blick in den Himmel, wo oben Bussard oder Falke seine Kreise zieht. Doch, ob der irgendetwas im Visier habe, sei in Wirklichkeit nur ein Gedanke. Verfolgen und nicht mehr loslassen würden Gedanken einen. Schlecht erschießen könne man sie. In den Kopf hinein, aber das tun sie als wenig angenehme Vorstellung ab. Sie spinnen den Faden weiter, was geschehe, wenn einer den Gedanken fasst, auf den anderen anzulegen. „Auf dich würd´ ich niemals schießen“ – wirklich nicht, wenn dazu das Volks- und Soldatenlied „Im grünen Wald“ erklingt, in dem das getroffene Reh dem Jäger doch gar nichts getan hat? Ein gewisser Abschuss diene ja auch der Regel, versichern sie sich gegenseitig. Müsste der Veit aus Kargenfeld, der Hallodri, und das Rösle nicht längst von der Bank wieder aufgestanden sein. Und dann ballert Rudolf los – in seiner Vorstellung auf den Sepp, die Heidi, die Gabi und das Rösli. „Guck, wie sie zappelt“, ereifert sich Rudolf und geht Gustav an den Kragen. Ja, die Gefühle, die müssen raus. Denn selbst, wenn man die ganze Welt zusammen schießen würde, kämen die immer wieder hoch. Auch das Bitterböse kam in diesem Moment wieder hoch, machte aber die vorausgegangenen Längen nicht wett.