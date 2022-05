Weltreisende mit Kultstatus zu Gast in Rohrdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass sich rund 150 Menschen auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt begeben können, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen, konnte man am 27. Mai in Rohrdorf erleben. Genau das war nämlich im ausverkauften Theatersaal Rohrdorf der Fall, als die „972 breakdowns“ ein begeistertes Publikum einluden, mit ihnen auf große Fahrt zu gehen. Ihre Erlebnisse während der Weltreise auf alten Ural-Motorrädern haben sie in einem Spielfilm festgehalten, der nach seiner Kinopremiere zeitgleich auch beim großen Motorrad-Filmfestival in Portugal präsentiert wurde. Anne, Elisabeth und Johannes aber waren in Rohrdorf und schilderten live, was sie auf ihrer Reise auf dem Landweg nach New York erlebt haben. Und dabei ging es auch durch Gebiete, die aufgrund der aktuellen Schrecken des Krieges wohl für lange Zeit nicht mehr besucht werden können. Das Publikum ließ sich von den Pannen aller Art und ihrer kreativen Bereinigung nur zu gerne in den Bann schlagen und sparte nicht mit Applaus für diesen kurzweiligen Vortrag mit Kultstatus, bei dem es trotz Problemen aller Art überraschend viel zu lachen gab.

Ortsvorsteher Max Boneberger freute sich deshalb sehr, dass diese erste Veranstaltung nach der Pandemie so hochkarätig besetzt und die Resonanz in der Region so positiv war - manche Gäste fuhren über 100 km weit, um dabei zu sein. Passenderweise waren zahlreiche Besucher auf zwei Rädern angereist, allen voran die in Rohrdorf ansässige Allgäuer 2-Takt-Power, die vollzählig mit von der Partie war.

Organisation und Promotion wurde ausschließlich von der Ortsverwaltung verantwortet und der Rohrdorfer Ortschaftsrat hat tatkräftig mit angepackt, um die Kosten möglichst niedrig zu halten. Denn von Anfang war klar: der Reinerlös dieses ganz besonderen Abends muss gespendet werden. Umso erfreulicher ist es, dass aus Rohrdorf nun rund eine vierstellige Summe als Spende nach Andrychow gehen und dort direkt den ukrainischen Flüchtlingen zugute kommen kann. Die polnische Partnerstadt Isnys bietet momentan vielen Menschen Zuflucht vor dem Terror des Krieges und kann daher Unterstützung dringend gebrauchen. So begibt sich dank des Reiseberichts der „972 breakdowns“ das Geld aus Rohrdorf auf den Weg dorthin, wo es denen zugute kommt, die ihr Zuhause gezwungenermaßen verlassen mussten.