Weltladen Isny sucht Nähmaschinen für Projekt in Paraguay

Wer eine gebrauchte Nähmaschine übrig hat oder jemanden im Bekanntenkreis kennt, der seine Maschine nicht mehr benötigt, kann sich im Isnyer Weltladen melden. Die ehrenamtlich dort Tätigen suchen gebrauchte, aber noch gut funktionsfähige Maschinen für ein „Nähprogramm“ in Südamerika, das seit 2009 in der Stadt Limpio in Paraguay vom Ehepaar Norbert und Sylvia Hill initiiert und geleitet wird.

Sie liefern von dort schon seit langer Zeit Küchenschürzen und Topflappen an den Isnyer Weltladen. Die entstehen unter anderem in Kursen und Workshops, die das Ehepaar Hill und seine Unterstützer vor Ort für Frauen jeden Alters anbieten, besonders für Indianerinnen verschiedener Ethnien. Da die Kurse guten Zulauf haben und immer mehr Fortbildungen angeboten werden können, sucht die Initiative nun dringend gebrauchte Nähmaschinen. Angebote nimmt der Isnyer Weltladen persönlich entgegen, unter Telefon 07562 / 6539935 oder per E-Mail: info@weltladen-isny.de. Die Maschinen werden gerne bei den Anbietern abgeholt. Infos zum Projekt in Paraguay gibt im Weltladen in der Bahnhofstraße, wo die Produkte auch ausliegen, oder im Internet unter: